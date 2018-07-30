解除板門店雙邊駐軍？ 南北韓明舉行將領會議

2018年07月30日 14:10 中時電子報 李靖棠

據韓聯社（Yonhap News）報導，正緩步進行和談、終止戰爭狀態的南北韓，明日將在板門店（Panmunjom）、舉行第9次將軍級軍事會談，會議上將討論板門店嘗試解除武裝，包含裁減雙方警備兵力、互撤步槍及重型兵器、允許人員自由往來分界線南北兩端等方案，試著逐步打開對峙已久的38度線邊境。

剛剛經過停戰65週年紀念，北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）向駐韓美軍（USFK）和南韓釋出高度善意，不僅正式裁撤導彈試驗基地，還允許美軍C-17運輸機（C-17 Globemaster III）前往元山，載運55具戰爭殉職的骸骨，讓外界看到南北和談的真正可能性。但除了上述55具遺骸，仍有大約一萬多具南韓軍隊和2,000多具美軍遺骸，埋骨於南北韓非軍事區（DMZ）內，若要讓這群陣亡將士魂歸故鄉，勢必要打開或撤除該區域內高度敏感的軍事防備。

從韓戰停戰至今，一直是南北雙方「緩衝地帶」的板門店，真有可能解除武裝而開放嗎？（圖/美聯社）

報導中指出，出席會議的雙邊首席代表，南韓由國防部對北韓政策官金度均（Kim Do-gyun）出席，而北韓方面，則是由陸軍中將安益山（An Ik-san）出面。預料中雙方除敏感38度線計畫外，應該也會討論西北部爭議海域劃設和平水域問題、或是未來正式的「終戰宣言」議題，都將成為外界高度矚目的焦點。

(中時電子報)