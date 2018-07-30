台北》姚文智驚天的民調 讓網友不禁想起「呂后」名言

2018年07月30日 14:08 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

距離年底選戰已不到四個月，今日出爐的最新民調顯示，台北市長選戰方面，台北市長柯文哲以42.4%遙遙領先，國民黨台北市長候選人丁守中為30.9%，而民進黨參選人姚文智5.4%為居第三。對於姚文智的驚天民調，網友拿出前副總統呂秀蓮曾說「民進黨基本有42%得票率」的話諷刺，「民進黨有四成，呵呵」!

根據《ETtoday》針對台北市選情做的最新民調顯示，柯文哲的支持度以42.4%遙遙領先丁守中的30.9%和姚文智的5.4%，姚文智的民調更僅有個位數。而在市長施政滿意度的部分，有58.9%的民眾表示滿意，33.3%表示不滿意，民調顯示對於柯文哲的施政表現，市民過半有正面評價。

對於姚文智驚天民調，批踢踢網友拿出呂秀蓮以前的言論打臉，譏諷「民進黨不是在台北有42%鐵票，呵呵」。在「拒絕失敗主義，台北一定贏」的記者會上，呂秀蓮表示「柯文哲2014年得票率為57.12%，而連勝文為40.82%，因此若是民進黨在2018年自提候選人，絕大部分的綠色基本盤會回歸，柯文哲的支持者會全面掏空，預計民進黨參選人至少會有42%的得票率」。

呂秀蓮的「42%的得票率」對照姚文智的「5.4%」，網友譏諷「雙北蘇姚，信心加持」、「根據歷史經驗，北北基桃的綠營選民比較隱性不愛表態」、「年底票開出來姚文智起碼25%，柯大概剩20%」、「42%是還蠻準得只是對象顛倒了」、「就5月的時候一堆政論都說國民黨黨40%，民進黨36%起跳」。

(中時電子報)