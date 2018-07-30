2018年07月30日 14:24 中時 王文吉

國道4號豐原端為當地銜接國道1號要道，許多市議員、里長到場都到場關心。（王文吉攝）

立委江啟臣（右）認為交維計畫不夠周延，高公局第二新建工程處長郭承彰（左）承諾會進行滾動檢討。（王文吉攝）

國道4號豐原終點路段將封路3年多，立委江啟臣（左起）、市議員陳本添、張瀞分及東勢上新里長王琇滿都到場關心。（王文吉攝）

國道4號豐潭段工程正進行第一階段工程。（王文吉攝）

國道4號豐潭段工程預留橋柱，未來將銜接「東豐快」直通東勢。（王文吉攝）

國道4號豐原端為當地銜接國道1號要道，鄰近東豐、后豐鐵馬道，也是花博、新社花海必經道路。（王文吉攝）

國道4號豐潭段第二階段工程預定年底施工，豐勢路出口將進入3年多的交通黑暗期，立委江啟臣30日上午邀集交通部高公局及市議員、里長到場會勘，地方人士都認為交通維持計畫不夠周延，江啟臣建議高工局提早、加強宣導，以免造成民怨，另要求成立臨時狀況應變小組。

國道4號豐原終點將封路3年 江啟臣現勘交維計畫

國道4號豐潭段C711標第二階段工程預定年底施工，為維護施工期間之車流通行安全，並配合新設橋墩施作，長達3公里的高架路段將封閉3年。該路段為東勢、石岡、豐原要道，附近更有豐陽國中、翁子國小，加上東豐、后豐鐵馬道入口及花博、新社花海等各因素，恐讓原本就易壅塞的豐勢路和三豐路進入交通黑暗期。

高速公路局第二新建工程處長郭承彰簡報指出，該工程已通過台中市政府的交通維持計畫，目前規劃封閉國道4號14K至終點路段，同時維持平面側車道通行，另將新闢臨時道路，提供東行通往台3線豐勢路。江啟臣提醒，山城民眾非常倚賴國道4號銜接國道1號，3年的封閉期一定會衝擊豐勢路及三豐路的交通。

「要主動告訴大家，而不是被動等民眾來問。」江啟臣要求高公局務必要強化宣導，例如製作懶人包及地圖更新，其次要落實執行面與即時通報反應，否則計畫永遠都是計畫，也要針對交通影響狀況，持續滾動式檢討調整。

市議員張瀞分表示，市府打包票說交維計畫可讓花博期間不受影響，但是我們不應該只有應付花博，應該長遠通盤考量豐原、后里的交通衝擊。市議員陳本添說，民眾用路有習慣性，高公局規劃的替代路線，后里人根本看不懂，連衛星導航也不會走，屆時一定會有民怨。

東勢上新里長王琇滿也特別前來關心，她要求儘速召開山城地區的說明會。豐原區翁子里連佳振里長提及，富陽路前新闢的臨時道路與豐勢路的平面車流動線一定要檢討，否則附近有中、小學及數百住戶，再加上原本交通量就大，建請相關單位一併討論。

高公局回應，會把委員、議員及里長的聲音帶回討論，一定會修正再溝通。據了解該工程原訂6月施工，高工局日前送出交通維持計畫，市府交通局考量花博開幕，先是核定12月4日開工，後來又改為花博結束、明年4月才準施工，因此還有9個月的緩衝宣導時間，高工局承諾會加強與地方溝通宣導，並做好改道指標。

(中時 )