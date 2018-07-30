政院推新版托育補助 柯P怨中央新制太倉促

友善列印
中時

行政院擴大發放托育補助與育兒津貼，新制8月1日上路，不過因與北市現有補助制度不同，不少家長霧煞煞，擔心權益受影響。台北市長柯文哲今赴市議會專案報告，現場允諾不管中央補助怎麼變，他任內給0到6歲育兒補貼絕不會縮水；他也忍不住抱怨，政策實在太倉促，應給地方多一點時間準備。

北市一般家庭0到2歲兒童送托，依現有制度可領北市育兒津貼2500元、中央托育補助3000元，若是送到與市府合作的居家保母或機構，可再獲北市友善托育補助3000元，去年北市共有5000多人領足8500元。

不過新制上路後，育兒津貼2500元與中央準公共化補助3000到6000元補助只能2選1。北市社會局長許立民說，主要影響的會是送托非準公共化的人，補助從5500元降到2500元，為此市府將以「協力照顧補助」來墊補，讓原有補助額度不縮水。

另外，北市本就有與市府合作的托嬰中心、保母，市府會把他們全部轉到中央推動的準公共化系統，條件完全相同，一定會無縫接軌。至於補助部分，家長原可領到8500元，新制上路後，中央針對準公共化補助6000元，北市會加碼友善托育補助4000元，加總1萬元，反而比原有補助更高。

不過，議員王鴻薇質疑，後天就要上路，托嬰中心、保母與政府合作的契約都還沒出來，北市經費增加多少也沒講清楚。對此，許立民說，會請中央盡快釋出公版契約，北市原合作的機構和保母條件都相同，8月20日發放補助前應該來得及，另外市府今年編列34億元育兒補助，新制上路後中央多補7億元，北市部分經費不會受影響。

議員戴錫欽詢問柯文哲對新制的評價？柯直言，實在太倉促，至少要給地方一點時間準備，上周才搞定，後天就要上路，保母、托嬰中心的契約都還沒處理，應該慢一點再做。

(中時 )

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