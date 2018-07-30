台灣三星認養合歡北峰步道2年 成企業手作山林步道首例

2018年07月30日 14:34 中時 林志成

台灣三星公司號召企業志工前進台灣百岳合歡北峰，以1人1公斤背負土石回填沖蝕溝，藉由手作修復步道的具體行動，喚醒大眾對於山林永續的環境意識，也正式宣布展開合歡北峰登山步道為期2年的養護計畫。

合歡山北峰為台灣百岳排行34，屬較「親民」的入門山峰，沿途枕木步道、箭竹山徑風景美不勝收，但也因遊客往來頻繁，植披嚴重損害，造成登山步道侵蝕嚴重。

台灣三星與太魯閣國家公園管理處於今年5月起訂定為期2年的「合歡北峰步道認養合約」，除將共同推動環境教育活動之外，為維護合歡北峰步道周圍環境，未來台灣三星每2個月也將定期派員前往，負責步道修築與小溪營地周邊環境清潔與設施損壞查報等事宜。

台灣三星企業創新與商用解決方案事業部副總經理 李元榮表示，他們費時近1年內部籌備，積極與太魯閣國家公園管理處洽談，於7月中旬完成第一批三星志工前進合歡北峰進行手作步道修築之工程，為推動環境保育而努力。

太管處副處長張登文表示：「合歡北峰登山步道的部分土壤，因登山者反覆踩踏而硬實，甚至凹陷形成落差，加上雨水反覆侵蝕的交互作用，形成多條沖蝕溝，急需修復與宣導管理，而手作步道是一種環境友善的修復步道方式。」

每一階登山步道的修復，大約需要1個小時的時間就地取料尋找合適石頭，從搬運土石、敲打石頭、鋤泥、砌擋水石牆，過程中皆是以人力傳遞方式將材料運往工區使用，最後尚需考量橫向排水和修整路面排水坡向，鋪砌出來的步道，才能避免水土流失。

三星志工們須接受行前訓練、並於前一天完成高度適應，當天才在專業嚮導的帶領下分成四組各自進行，不同的修復內容，每個環節環環相扣，任何地方都不能馬虎。

台灣三星倡導環境保育及生態教育，預計邀請更多志工一同登上合歡山北峰，參與6天5夜的手作步道修築計畫，延續更多寶島山林的美好回憶。

(中時 )