陸軍機護衛艦雙闖識別區 日自衛隊高度戒備

2018年07月30日 14:39 中時電子報 李靖棠

據香港南華早報（SCMP）報導，前天（7/28）傳出南韓發現、大陸空軍的運-9軍機闖入其航空識別區（ADIZ），日本防衛省也在不久後，正式發出通報表示，該軍機亦闖入日本海的航空識別區，雖並未侵犯領空、但為避免產生更大問題，日本隨即派出戰機升空、全程監控運-9的行蹤，所幸並無節外生枝的狀況發生。

除空中警示外，日本防衛省公佈的訊息顯示，同日在對馬島東北100公里處，一艘大陸海軍054型飛彈護衛艦溫州號闖入，觸動日本政府的警報，隨即派出麾下P-1反潛偵察機（Kawasaki P-1）升空，全程對溫州艦進行全程監控。一直到該艦從對馬島西南駛出、前往東海海域為止。

日本現役的P-1反潛偵察機。（圖/日本海上自衛隊）

相較於日本，南韓軍方對此次「闖入」就相當敏感，不但由參謀長會議（Joint Chief of Staff）決議後，緊急要求一架F-15K「鷹式」戰機（Slam Eagle）升空，對該架來意不明的大陸軍機進行嚴密監控。更在事後向中國大使館表達抗議，認為大陸軍機從西南海域的離於島（或稱蘇岩礁）的爭議海域上空飛入，是一種警示或威脅。

但令人意外的是，此次造成日韓兩國大動作戒備，大陸國防部至今並無任何說明或解釋，似乎不覺得這海空兩方面的行動有錯誤，也讓中日韓三國之間，領空、領海或航空識別區範圍的解釋爭議，再次浮上檯面成為國際議題。

(中時電子報)