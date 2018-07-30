嫩尪爆出軌經紀人住同間房 47歲女星「我都知道的」

畢瀅(左一)和洪欣、張丹峰一家合影。(圖／翻攝自洪欣微博)

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中時電子報
／綜合報導
洪欣否認老公和經紀人有曖昧。(圖／翻攝自洪欣微博)
洪欣對經紀人和老公之間的事都知情。(圖／翻攝自洪欣微博)

香港女星洪欣曾替莫少聰生下一子，兩人分手後，她獨自撫養孩子，2009年她嫁給小10歲大陸演員張丹峰，育有一女，夫妻倆婚後幸福甜蜜，是演藝圈模範夫妻，不過近日張丹峰卻遭網友踢爆，和經紀人舉止過於親密，還找出兩人戀愛證據，直指張丹峰出軌，雖然經紀人出面澄清她們只是工作關係，仍止不住輿論，讓洪欣只好親上火線回應。

洪欣和張丹峰婚後感情甜蜜，張丹峰對繼子也是視如己出，一家幸福和樂，不過現有網友發現，張丹峰和經紀人畢瀅似乎有曖昧，還找出她們穿情侶衣、戴情侶手鍊證據，甚至酒店都住同一個房間，還看到經紀人穿浴袍在張丹峰房間，讓不少人都要洪欣小心，免得成了「王寶強婚變」翻版。

對此，畢瀅發文否認和張丹峰有曖昧，並澄清兩人除了工作關係，張丹峰和洪欣都把她當妹妹，會造成誤會是因為他們關係真的很好，「我和峰哥之間只有知遇之恩，沒有愛慕之情」，但仍難堵悠悠之口，洪欣只好親上火線回應，「請大家放心」，並透露畢瀅和他老公之間的所有事情她都很清楚、知道。

洪欣表示她沒想到事情會鬧這麼大，讓她不得不出來澄清，並說畢瀅的聲明全都是真的，「很多事情不是大家想的那樣，他倆什麼樣的相處方式我最清楚，我們對她就是一家人，請大家放心」，有網友問「一起住酒店是真的嗎？」她也回因為工作一起住，不過也有人問穿著浴袍洗澡又是怎麼回事，她也回：「我在的時候她也是洗完澡穿著浴袍跑到我們房間的，以後我會讓她注意點」，雖然這些事她都知道，但粉絲還是提醒她要注意。

(中時電子報)

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