剝奪東亞青運主辦權 林佳龍：大陸或成最大輸家

2018年07月30日 14:53 中時 盧金足

台中市府30日在市政會議播放一支未完成的東亞青運CF廣告影片，由運動選手口白《我們幫你上一課》表達年輕運動選手懂的責任、挫折、堅持與勝負。（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍30日對爭取東亞青運表示，在國際上最大輸家是中國大陸，這是一場不公平競賽，大陸在這場比賽中球員兼裁判，將會在奧運史上被記錄下來，也對全世界上了一門課，這教材會一直留在奧運歷史，台灣表面上被剝奪主辦權，兩岸之間雖未上場比賽，輸的卻是大陸方面。

台中市府運動局長王慶堂30日在市政會議播放一支還未完成的東亞青運CF廣告影片，沒有字幕，只由運動選手口白《我們幫你上一課》表達年輕運動選手懂的責任、挫折、堅持與勝負，引起全場加油掌聲。

台中市籌辦2019東亞青年運動會，相關進度都依東亞奧林匹克委員會(EAOC)合約及會章期程執行，除場館修繕進度持續推進，14類共124項比賽的賽程規畫也已完成，卻於今年7月24日EAOC召開的臨時理事會議遭剝奪主辦權，年輕選手參賽權也遭扼殺。

林佳龍表示，台中市全力以赴籌辦賽會，政治因素干涉違反奧運精神及規定，為全世界上了一門課，也將被記錄；台中市將持續以選手參賽為目標據理力爭，感謝各界作為後盾。

台中市府運動局長王慶堂30日在市政會議進行「2019東亞青年運動會籌備及因應措施」專案報告，針對東亞青運賽會籌辦情形、遭遇之困難及因應措施等面向說明，現場播放原訂8月宣傳的東亞青運第一支CF《我們幫你上一課》。

林佳龍強調，台中市在籌辦賽會上全力以赴，獲東亞奧會肯定，政治因素影響體育對台中市極不公平，更剝奪9個國家地區年輕選手機會，明顯違反會章及合約規定，台中市將據理力爭，以運動選手參賽作為奮鬥目標，一步步走好進行申復或訴請相關仲裁，場館興建及運動員培訓不因此中斷。

他感謝事件發生以來各界支持，在此艱難時刻團結一心，全民作為台中後盾，也作選手後盾，為主辦權及參賽權努力。

林佳龍指出，《我們幫你上一課》CF中，年輕運動選手懂得何謂責任、挫折、堅持、勝負，公平競爭是人類文明的立基，以和平方法解決爭議是文明社會累積的智慧，勝負不僅是運動成績，更是運動家精神的展現。

該事件在中國大陸操控下違反東亞奧會精神及規定，林佳龍說，該錯誤決定在運動場上、在國際間，最大的輸家是中國大陸，這場不公平的競賽，有人球員兼裁判，還沒有上場就宣告比賽結束，也如同被告缺席審判，遭判決一判就是死刑，如此赤裸裸且粗暴違反奧運精神的決定，為全世界上了一門課，也將在世界及奧運史上被記錄下來。

王慶堂說明，場館方面，朝馬國民運動中心、北區國民運動中心、多功能運動中心均已正式營運，其中朝馬國民運動中心為台中市第一座國民運動中心，具備國際標準羽球場；北區國民運動中心全國首創「一館三池」競賽池、跳水池、訓練池環境；多功能運動中心規畫為東亞青運柔道競賽場地。

另外，台中市網球中心規畫為東亞青運軟網、硬網競賽場地，后里馬術競技場則為沙灘排球競賽場地，均已竣工，處於驗收階段；原規畫為東亞青運場館的台中市自由車場、台體大田徑場、中興大學體育館、中港高中體育館、大里高中田徑場、雙十國中田徑場都修繕中。

競賽業務籌備方面，都依EAOC合約及會章期程執行，14類共124項比賽的賽程規畫也已完成，並已完成競賽總經理聘任、14種競賽種類技術手冊、混合賽及測試賽草案、場館空間規畫及器材規格。

王慶堂指出，EAOC於今年7月24日召開臨時理事會議，未依會章規定在60天前通知召開會議日期及在30天前將議程週知各會員，以粗暴方式舉手表決，未邀請議題重要關係人台中市籌委會相關代表出席，蠻橫剝奪台中市東亞青運主辦權。

法制局長吳梓生表示，台中市府提出申復，基於「法」及「約」的基礎上進行，並非訴諸情感式的主張。就實體層面而言，台中市作為東亞青運主辦城市，與東亞奧會訂有契約，依據此契約相關規定，雙方都要遵守會章，當中也明確規範台中市所應進行的作業，台中市均按照約定期程進行，無任何違約或違反承諾情事；另外，就程序面來說，要遵守臨時理事會召集規定，但EAOC未秉行。

(中時 )