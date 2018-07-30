台科大推善益咖啡 獲非洲風味杯測大賽冠軍

2018年07月30日 14:51 旺報 李侑珊

台灣科技大學跨國產學合作在衣索比亞結出冠軍果實，5月間將其跨國產學合作產品--「台科大善益E咖啡」參加2018年非洲風味杯測大賽 (Africa Taste of Harvest Champion) ，上周從衣索比亞首都阿狄斯阿貝巴傳來訊息，從來自7個國家、1萬多個參賽品中獲得冠軍的殊榮，開創國內大學產學合作咖啡項目第一個獲得國際頭獎的紀錄。

台科大校長廖慶榮說，今年3月間因為衣國垃圾山崩塌災變，台科大決定選擇衣索比亞最具國際賣點的咖啡，作為跨國產學合作以及善益回饋衣國留學台灣獎助學金的項目，並指定國際處、研發處、產學處和酷點校園成立專案小組，推動相關的產學和產銷合作事宜。

台科大酷點校園董事長黃丙喜指出，此一非洲杯測冠軍咖啡是台科大和酷點校園選定衣國在地小農的古吉原生咖啡豆，並和歐克佬合作採用德國GIESEN工藝烘製而成。評選委員會給予的風味評語是：以柑橘類水果風味為主調，風味清新獨特，酸質明亮優雅，香醇活潑多變，果香層次多元，屬風味咖啡中藝伎級極品，得到88.58最高分。

歐克佬董事長王信鈞和酷點校園董事長黃丙喜，對於此次獲獎，特別感謝經濟部對非經貿辦公室、外貿協會和非洲台商協會的協助，台科大師生和校友會的支持，也是獲獎的主因。

黃丙喜強調，針對此次的冠軍咖啡，台科大和夥伴學校將把它做為獎助學生微型創業的項目，組織跨校的師徒團隊來協助學生練就創業經驗和商業模式，九月開始將以台科大、台大、東海和淡江四校展開第一波校園行銷活動。

(旺報 )