人神共憤！變態父重拳痛毆四歲娃才關15天

男子對女童強捏脖子(翻攝自影片)

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中時電子報
男子揮拳重擊女童赤裸的小身軀，拳頭落在女童身上聲音沉重(翻攝自影片)

近日網路流傳一段4歲女童被親生父親重拳痛毆的影片，影片中男子揮拳重擊女童赤裸的小身軀，拳拳落在女童身上聲音沉重，力道相當大，女童一直哭喊著爸爸不要打了！無助的女童還伸手向「父親」討抱，卻只換來更多拳頭與巴掌甚至掐脖子，這名男子遭到網友咒罵撻伐。據悉，該男是因為前妻避不見面，男子喝醉拍了一段毆打女兒的影片傳給前妻。事後男子也因為涉嫌虐待，遭行政拘留15天。

男子揮拳對年僅4歲的女兒施暴，還拍片上網發佈到自己朋友圈，讓看到的人都相當不忍與氣憤，直喊要為女娃討公道，後來男子被公安找到，但他只遭到拘留15天的處分，可憐受虐的女童，已交給母親照顧。

綜合媒體報導，廣西壯族自治區靖西市公安局通報消息，7月22日17時許，視頻中揮拳打孩子的嫌疑人被該局城郊派出所民警口頭傳喚到派出所接受調查。經查，該男子叫黃X霖，26歲，廣東省揭陽市人。其前妻是靖西市人，於近日帶著自己女兒到靖西找前妻，入住靖西某酒店。7月21日晚，其外出喝酒回到酒店後，因自己女兒在床上哭鬧，借著酒性，揮起拳頭重打自己的女兒，自拍視頻後發給前妻，後該段視頻被網友多次轉發。

(中時電子報)

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