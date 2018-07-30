深澳漁港夜釣體驗 大啖美味鎖管大餐

現釣鎖管汆燙、蘸醬後，即可品嚐到鎖管最原始的美味。(圖/新北市漁業處提供)

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中時電子報
綜合報導

盛夏時節，鎖管、白帶魚、鯖魚及竹筴魚匯集於深澳周邊海域，今年度的深澳漁港夜釣體驗活動僅剩8月3日及8月10日最後兩梯次，錯過機會就要再等明年唷！快來深澳漁港體驗夜釣和品嚐道地的鎖管料理餐。

鎖管米粉也是深澳當地著名美食。(圖/新北市漁業處提供)

深澳漁港因得天獨厚的地理優勢，每個季節都有著豐富的漁獲，這個季節裡最有名的就是白帶魚、竹筴魚、鯖魚及鎖管等，此時乘著海浪，體驗一日漁夫，進行海上夜釣再適合不過了！由瑞芳區漁會所舉辦的深澳漁港夜釣體驗活動，將帶領民眾出海釣魚，探訪「象鼻岩」、「酋長岩」等熱門旅遊景點以及品嚐最新鮮的在地海鮮料理，遊程目前僅剩8月3日及8月10日最後兩梯次，每個梯次僅有200個名額，優惠體驗價每人只要1,880元(原價2,448元)，民眾可上網搜尋「來去農家DO一日」或「2018體驗深澳，落日夜釣」報名。

民眾體驗夜釣活動，享受自己釣起鎖管的樂趣。(圖/新北市漁業處提供)

當地漁船利用集魚燈誘捕鎖管。(圖/新北市漁業處提供)

深澳小卷新鮮Q彈 品嚐尚青滋味

鎖管又稱小管、小卷，體型大者稱中卷，每年夏季在台灣東北角海域可大量捕撈鎖管，其中又以瑞芳區鎖管產量高居全國之冠，因此當地的鎖管便宜又新鮮，瑞芳區漁會員工陳秀珠表示，當地人會將新鮮鎖管汆燙後再蘸上美乃滋或哇沙米，品嚐鎖管尚青的鮮甜味，另外，也可將鎖管裹上番薯粉下鍋油炸，再撒上胡椒鹽也別具風味，除鎖管外，深澳還有饕客們強力推薦的鯊魚羹、飛魚蛋卷、墨魚香腸、香煎鯖魚等在地海鮮美味，漫漫夏日相揪來深澳體驗休閒漁業輕旅行，享受夜釣、賞海觀景之餘，再大快朵頤在地的現流海鮮最過癮，相關旅遊資訊可上瑞芳區漁會網站休閒漁業專區查詢。

(中時電子報)

深澳漁港夜釣體驗遊程報名資訊。(圖/新北市漁業處提供)

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