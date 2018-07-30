生物奧林匹克冠軍 陳允禎高中3年免上生物課

台南一中陳允禎才17歲，已取得世界生物奧林匹亞金牌頭銜，成績世界第3，是老師眼中的天才學生。（程炳璋攝）

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台南一中2年級同學陳允禎，從小展現生物方面的天賦，國中時就在國際科學奧林匹亞競賽獲得世界第2，保送台南一中，被鑑定免上高中3年的生物課，今年暑假再赴伊朗參加高中生物奧林匹亞競賽，拿到冠軍，成績世界第3，未來除了醫學系只須面試外，可選填全台大學所有科系，在老師眼中是個天才。

伊朗今年舉辦的生物奧林匹亞競賽共有68個國家聚集269位生物天才學生參賽，台灣派出4位好手，台南一中2年級同學陳允禎經過兩天的考試競賽，與全世界27人同獲金牌，成績世界第3，27日回台，就由學校安排召開記者會。

陳允禎從小展現生物科天份，就讀建興國中資優班2年級時，就參加國際科學奧林匹亞競賽，獲得世界第2名，並保送台南一中科學班，他的生物能力通過免修評鑑，高中3年都不需上生物課，將時間全心用來準備奧林匹亞生物競賽。

取得生物奧林匹亞冠軍的陳允禎，未來升學路寬敞，除了醫學院只須面試外，依法全台的任何大學皆不得拒絕他入學。

陳允禎言談間展現超齡的成熟與思維，他稱因為家中有3個小孩，2位姐姐都念私立大學，為了減輕家中負擔，未來選擇大學將以離家近為主要考量，若要出國念書，則要取得全額獎學金才會考慮，對未來的職業，他稱還在思考，不會將自己局限在某一領域的職務。

「大部分的學科，只要我想讀，就讀的起來」，台南一中科學班以充滿天才學生，陳允禎展現天才中的自信，在老師眼中，他就是充滿天份的學生。

(中時 )

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