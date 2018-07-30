假冒窈窕女釣747妹傳裸照 水電工：我想看

2018年07月30日 15:15 中時 胡欣男

謝姓男子假冒19歲女子身分，自稱有減肥瘦身的秘訣，騙少女裸照。（胡欣男翻攝）

謝姓男子（左）被刑事局拘提到案，依兒少性剝削、恐嚇罪嫌送辦，10萬元交保。

23歲謝姓水電工為了騙女童裸照，滿足蘿莉控慾望，竟在臉書創立「吳玲兒」、「張玲兒」等虛設的女性假帳號，並成立私密社團「女生的聊天、秘密專區（男生滾開）」，自己擔任管理員，擁有747名少女、女童會員加入。謝再以「大姊姊」身分發文，表示有長高、變瘦、豐胸等身材變好的秘訣，但要先傳裸照給他鑑定評估，藉此騙取少女裸照。刑事局逮捕謝，依違反兒少性剝削等罪嫌送辦，檢方複訊後10萬交保。

警方表示，謝男假扮女子，在社團以假帳號自稱大姊姊，發文以話術表示有長高、減肥、豐胸讓身材變好的秘訣，歡迎社團會員私訊詢問，接著再誆稱需要檢視少女身材，評估如何讓身材變好為由，要求有意者傳裸照給他。

一旦有人受騙，他就以此要脅繼續提供，不然就揚言散布出去或對其家人不利，甚至威脅被害女童介紹其他人給他騙裸照。

今年5月，有網友爆料揭發此事，該臉書社團隨即關閉，刑事局偵查第九大隊連月來蒐證，日前拘提謝男到案，他坦承騙了15名少女裸照，被害人裸照有約100多張，並供稱係因「我好奇，想看。」訊後依兒少性剝削、恐嚇罪送辦。

警方查出，謝男該臉書社團成立超過5年，研判被害人遠不只15人，由於有些被害人臉書暱稱更換，一時難以查出究竟多少人受害，呼籲報案指認。

刑事局表示，網路匿名性已成為新型態犯罪工具，不肖份子利用幼童心智不成熟，家長疏於注意，進行網路誘拐、網路性勒索，家長應多加關心孩子的網路使用、上網交友狀況。

(中時 )