瑞芳鐵道文化夯旅加碼180 明起免費報名

2018年07月30日 15:17 中時 張穎齊

瑞芳區公所辦理的「瑞芳鐵道文化夯旅行」，受到民眾熱烈反應，報名秒殺額滿，為滿足民眾對鐵道旅行的熱愛，公所加碼180名額，民眾可以透過網路報名，明（31）日起免費報名，8月份活動日期分別為9、14、21日，每梯次60名額共180人次。

瑞芳區公所表示，活動將贈送每位民眾深澳平溪支線一日券，2張40元折價券品嚐美食；每人限報名一梯次，為免民眾報名以後不來參加，每人收取200元保證金，當天報到後立即退還，詳細參加辦法詳公所網站( http://www. ruifang.ntpc.gov.tw/ )，歡迎全愛好搭火車旅行走訪老街的大小朋友踴躍報名參加。

瑞芳區長陳奇正表示，遊客報到後，在導覽志工帶領下從「瑞芳火車站」後站出發進行老街深度導覽，再到前站探訪瑞芳與日本香川縣琴平町簽署友好關係協定所贈送「舊金毘羅大芝居」復刻模型，接著來到里長與志工們在市民活動中心綠屋頂所種植的可食地景。

中午可憑折價券到「瑞芳美食廣場」享用肉羹麵、胡椒餅、豆花等銅版美食，填飽肚子後搭火車前往北台灣擁有無敵海景的「八斗子火車站」，拍照打卡後搭乘原車前往具有礦業歷史文化的「猴硐火車站」，遊客可就近參訪具有53年歷史圓拱造型「運煤橋」，還有由整煤廠倉庫改建的「願景館」，以及到貓村賞玩。

陳奇正說，活動在下午3時結束後，民眾憑深澳平溪線一日券搭乘火車，可再前往十分觀賞十分瀑布、平溪放天燈與菁桐等火車站或是前往九份老街、黃金博物館、深澳漁港象鼻岩酋長岩等周邊遊玩，歡迎來到瑞芳體驗火車鐵道小旅行。

(中時 )