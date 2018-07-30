馬如風螢幕形象多變 翁家明：他被埋沒了

2018年07月30日 15:17 中時 洪秀瑛

兩人剛合作完八點檔《幸福來了》。（資料照）

謝承均（右）曾演馬如風的兒子。（取自臉書）

唐美雲悼念馬如風。（取自臉書）

陳熙鋒在臉書感念馬如風的照顧 。（取自臉書）

馬如風驟逝，享壽66歲，不少和他合作過及提攜過的星友們都感到不捨與難過。剛和馬如風結束民視八點檔《幸福來了》的翁家明今說，「之前看馬大哥有運動，身體狀況還可以，還很『勇健』，不覺得有任何異狀，發生這樣突然的事，讓人感到意外也很難過，希望他放下心中罣礙，好好到另一個世界去享福，如同他在人世間一樣那樣豁達、開心、不拘小節」。

回想和馬如風合作淵源，翁家明說，民國71年他剛從學校畢業、還沒當兵，和馬如風第1次見面是在王童導演的《看海的日子》劇組，這部電影是馬如風和陸小芬主演，當時他只是個攝影助理，跟著劇組一路從台北、金山拍到宜蘭，《看海的日子》是2人第一次合作。

當時翁家明還客串了第一次上妓院的高中生角色，戀愛對象是蘇明明，「我對馬大哥的印象是允文允武，鄉土氣息濃厚，又長得粗獷，一直以為他鄉土形象深植人心，後來發現不是如此，他在王童的電影《策馬入林》又演個非常勇猛的鬥士，所以在王童導演的鏡頭下，馬大哥被王童導演刻劃得非常多樣性，不只能演鄉土戲，也能演情感細膩的戲，後來環境問題，外界一直把他歸類為鄉土感覺，但我所看到的他有不一樣的面貌，只能說作為演員，他被埋沒了」。

馬如風後期在民視拍八點檔與翁家明重逢。翁家明說，馬如風對人非常和藹可親、對晚輩非常照顧，有什麼事找他，馬如風都很有義氣的幫人解決，講起來也是個大哥型人物。在片場拍戲令他印象深刻的是，拍戲往往會有進度延遲或等人的問題，「馬大哥都不發脾氣，只是靜靜的坐著、笑笑的，像個大家長一樣，若有晚輩稍微有情緒激動或不開心的事，他都會安撫說『慢慢來拉，開心就好拉，大家在這裡拍戲像一家人，我們要開開心心工作，開開心心回家』」是個讓人感到溫暖的前輩。

在《幸福來了》演馬如風妻子的唐美雲今早寫下悼念文：「明天先到？還是無常先到？人生無常，人命呼吸間，馬哥一路好走，祝福。」陳昭榮也在臉書緬懷馬如風，「一位令人尊敬的前輩，正直、樸實」；陳熙鋒提到，自己拍八點檔的第1部戲《兄弟姊妹》就是跟馬如風合作，在前輩身上學了很多，馬如風也一直很有耐心的教導；謝承均寫道：「我演過您的兒子，皮膚黑的也像您一樣，在您身上學習到許多。正直、善良、敬業、令人尊敬的好前輩。」

(中時 )