MLB》紅襪林子偉代守 再見雙殺擒雙城

紅襪林子偉代守，助隊擊敗雙城。(翻攝自大聯盟官網影片)

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中時電子報

紅襪隊30日擊敗雙城，以3勝1負結束4連戰。林子偉被派上場代守，總教練柯拉(Alex Cora)8局上換下新秀史威哈特(Blake Swihart)，雖然未獲打擊機會，林子偉仍助隊繳出再見雙殺，保住紅襪的勝利與教練的信任。

林子偉一上陣，紅襪內野就大搬風，做為三壘手的史威哈特退場，林子偉守備游擊，游擊手霍特(Brock Holt)改守二壘，二壘手紐涅茲(Eduardo Nunez)搬到三壘。總教練這樣的調度也就是想給林子偉一個守備的機會。

生意很快就上門了，紅襪後援投手K掉兩人後，雙城毛爾(Joe Mauer)擊出游擊方向滾地，被林子偉接住，封殺奔向二壘的葛羅斯曼(Robbie Grossman)，8局上結束。

9局上一人出局，紅襪只領先3分，投手觸身球又暴投，被跑者上到二壘。這時多西爾(Brian Dozier)敲出軟弱平飛球，被林子偉接個正著，小拋球給二壘的霍特踩壘，二壘跑者回壘不及，Double Play！紅襪以3-0獲勝。

這是林子偉本季第20次上陣守備，他守過二壘、三壘，絕大多數都是守游擊，累積兩次失誤與10次雙殺。

不過本場最佳Play仍是紅襪中外野手小布萊德利(Jackie Bradley Jr.)3局上的飛撲反手接殺，帥到讓投手都鼓掌喝采。

(中時電子報)

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