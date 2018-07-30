世代接棒 精神與信念的傳承

2018年07月30日 15:15 中時電子報 綜合報導

第一選區（淡水、八里、三芝、石門區）現任議員蔡葉偉，希望交棒給黨內優秀青年，因而放棄競選連任，新北市黨部看中陳偉杰，年輕且經歷豐富學歷又高，徵召其角逐第一選區，在艱困的條件下，為黨贏得重要的一席。

而同選區除同黨在地方經營多年的議員鄭戴麗香外，民進黨則是年僅32歲的現任議員鄭宇恩與立委呂孫綾的弟弟，有淡水羅志祥之稱的呂孫福，2人皆是淡水當地望族出生，基層實力不可小覷。

特別呂孫福的父親呂子昌，曾任多屆新北市議員基層實力雄厚，素有淡水王之稱，更掌有淡水信用合作社，資源十分充足。

姐姐則是有淡水蔡依林之稱的立委呂孫綾，年輕雖輕卻已是國會女首富，陳偉杰除跨區參選外，資源與對手相差懸殊，預期會是一場硬仗。

陳偉杰自6月28日經新北市黨部徵召參選後，立即勤走選區各個角落，積極參與當地活動，爭取跟各階層的居民接觸的機會，聆聽各界的聲音，目前已在地方上獲得不少民眾支持，聲勢有後來居上的趨勢。

7月28日陳偉杰與蔡葉偉議員，一同參加滬尾攝影學會「意境美」攝影聯展。

(圖／國民黨青年部 提供)

滬尾攝影學會，是在1969年由淡水的攝影同好如張鑽傳醫生、蔡坤煌醫師等人籌組，是淡水第一個民間社團，也是國內極早成立的攝影學會。

而創會會長蔡坤煌醫師，更是蔡葉偉議員的父親，故攝影學會每當有展出，均會邀請蔡議員一同參與，有世代傳承的意味。

陳偉杰表示當選議員後，一定會繼續支持滬尾攝影學會的活動，讓創會淡水先賢們的精神，能夠繼續傳承下去。自己也會接續蔡葉偉議員的政見跟信念，照顧好所有選民，竭誠地為大家服務。

因為外型帥氣亮眼，現場許多學會成員紛紛要求與他合影留念，更希望他能順利當選，繼續留在淡水，陳偉杰的高人氣可見一般。

(中時電子報)