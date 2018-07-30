政二代現象來自於選民對政治冷漠

(圖／國民黨青年部 提供)

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中時電子報
綜合報導

記者呂蓓君：「距離年底的九合一大選時間愈來愈近，各個參選人也卯足了勁全力做宣傳。而這次國、民兩黨推出的市議員參選人裡面，根據天下雜誌調查有140位的挑戰者，其中50位都來自政治世家，而民進黨的比例是比較高的，有30位都來自政治世家，國民黨則是20位左右；而我們現在來到的是台北市議會，這次台北市議員參選人來自政治家族的比例也超過了3成，比例最高的則是高雄市議會的參選人，高達了5成以上。」

而根據天下雜誌報導威元被歸類於「政治工作者」也就是自身從基層里長出來開始一步一腳印出來參選市議員的候選人。

天下雜誌探討為什麼政二代會充斥政壇？研究發現是因為繼承了長輩的人脈與錢脈！

選舉究竟有多花錢？光是準備一場黨內初選就至少要花五百萬元；且至少有50%是花在宣傳上面，在全民調的初選架構下知名度往往就是支持度，所以所有參加初選的候選人不論是在戶外廣告、第四台廣告、文宣品、媒體露出都必須有所表現，不然根本沒有選民認識你！而其他人事費用、辦公室費用、小型座談會、出席活動準備的摸彩品等等又佔據了很大一部分。僥倖通過初選後，拜會地方意見領袖、社團會長、同鄉會理事長、里長、社區發展協會會長、參加各式各樣活動樣樣都是用錢堆積起來的，而宣傳費用此時就沒有了嗎？不是！看板要繼續付租金到選舉前，一個戶外看板從初選到大選結束至少要租12個月，以新北市三重區計算一個看板每個月至少2.5萬，顯著地點的至少要8萬起跳，還不包含製作費用，越早租越便宜，靠近選舉前甚麼都漲2~3倍，尤其第四台的廣告沒先買到選前根本買不到！選戰進入白熱化時的競選總部開銷更是燒錢，總估計一場市議員選舉下來至少一千五百萬。這個金額還不包括潛規則的費用，所以如果一位不是政二代的人參選，沒有爸爸的配合款、沒有市府資源、沒有政治獻金，根本沒可能有糧草撐完這場選戰。

那為什麼選舉經費會這麼高？筆者觀察是因為選民對政治冷漠、對政治人物失望甚至反感，所以候選人必須不斷的加碼在宣傳費用才有機會讓選民認識；贈品越送越好、廣告越做越大。

有人會問：「不是可以申請政治獻金專戶嗎？」事實是民眾會捐款給政治人物的比例極低，除非是市長級明星，像是柯P，才能創造出募款的奇蹟。而政二代繼承了金脈，父執輩們生意往來，政商關係綿密，往往一場幾桌的餐會就可以募到幾百萬。

政治要改變必須從基層來實現；有夠多好的里長跟議員才有可能有好的立委跟市長，有夠多好的立委跟市長才有可能有好的總統，再現今的政治狀態下除非大多數的選民都願意主動積極的去認識候選人，都願意自主投票，才可能讓選舉花費降低，讓更多優秀人才不因為高門檻而望門興嘆。政治才有光明的未來！

(中時電子報)

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