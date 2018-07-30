OKmini無現金支付智販機 全台巡迴開跑

OKmini迷你便利店無現金支付快閃活動，上周末在信義區登場。圖／業者提供

友善列印
工商
OKmini提供超過20種以上感應支付，是目前市場上提供最多無現金支付的自動販賣機。圖／業者提供
OK mart與經濟部創新研究計畫合作，展開全台巡迴體驗活動。圖／業者提供

OK mart與經濟部合作推動「OKmini無現金支付全台巡迴推廣計畫」，即日起將在全台舉辦10場消費者巡迴體驗活動，8月中還將進駐台北市政府一樓的無現金體驗館。OK mart表示，目標3年內，在全台佈建5,000台OK mini迷你超商，讓民眾享受行動支付的便利！

接下來展開的一系列巡迴活動，將陸續在學校周邊、夜市、公共服務等各種場域出現，首場是上周六日在台北信義威秀前廣場，舉辦OKmini迷你便利店無現金支付兩天快閃活動，現場設有十台OKmini與3,000項商品，讓消費者體驗無現金支付。

OK表示，活動當天，消費者至OKmini體驗區使用無現金支付消費，並下載OK APP，即可兌換OKmini限量周邊商品，現場還有OKmini創意拍照區，拍照打卡上傳，馬上獲得活動好禮，預計吸引5,000人次體驗。

OK表示，OKmini是目前市場上提供最多無現金支付的智慧自動販賣機，涵蓋電子票證、信用卡、行動支付，囊括了國際三大Pay、街口Pay、Line Pay、支付寶、微信支付等，以及一卡通、有錢卡，還有市佔率達80％的悠遊卡等，超過20種以上的感應支付皆可使用。

同時，OK mini迷你超商，販售商品涵蓋一般超商內常溫、4度C、18度C商品，將實體門市的上萬種商品因應場域需求客製化上架，如飲料、糖餅、飯糰、三明治等鮮食，以及OK獨家引進的韓國10X10 文創商品、3C產品、美妝用品等600種商品組合，可滿足消費者多樣需求。

(工商 )

瑞芳鐵道文化夯旅加碼180 明起免… 社會處處有溫馨 小太禓協會和業…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。