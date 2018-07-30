OKmini無現金支付智販機 全台巡迴開跑

2018年07月30日 15:27 工商 劉馥瑜

OKmini提供超過20種以上感應支付，是目前市場上提供最多無現金支付的自動販賣機。圖／業者提供

OK mart與經濟部創新研究計畫合作，展開全台巡迴體驗活動。圖／業者提供

OK mart與經濟部合作推動「OKmini無現金支付全台巡迴推廣計畫」，即日起將在全台舉辦10場消費者巡迴體驗活動，8月中還將進駐台北市政府一樓的無現金體驗館。OK mart表示，目標3年內，在全台佈建5,000台OK mini迷你超商，讓民眾享受行動支付的便利！

接下來展開的一系列巡迴活動，將陸續在學校周邊、夜市、公共服務等各種場域出現，首場是上周六日在台北信義威秀前廣場，舉辦OKmini迷你便利店無現金支付兩天快閃活動，現場設有十台OKmini與3,000項商品，讓消費者體驗無現金支付。

OK表示，活動當天，消費者至OKmini體驗區使用無現金支付消費，並下載OK APP，即可兌換OKmini限量周邊商品，現場還有OKmini創意拍照區，拍照打卡上傳，馬上獲得活動好禮，預計吸引5,000人次體驗。

OK表示，OKmini是目前市場上提供最多無現金支付的智慧自動販賣機，涵蓋電子票證、信用卡、行動支付，囊括了國際三大Pay、街口Pay、Line Pay、支付寶、微信支付等，以及一卡通、有錢卡，還有市佔率達80％的悠遊卡等，超過20種以上的感應支付皆可使用。

同時，OK mini迷你超商，販售商品涵蓋一般超商內常溫、4度C、18度C商品，將實體門市的上萬種商品因應場域需求客製化上架，如飲料、糖餅、飯糰、三明治等鮮食，以及OK獨家引進的韓國10X10 文創商品、3C產品、美妝用品等600種商品組合，可滿足消費者多樣需求。

(工商 )