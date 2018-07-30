慘！菁英也西進 醫師、律師等六師大舉赴陸爭高薪

2018年07月30日 15:30 中時電子報 林郁庭

受到台灣經濟不景氣及低薪壓迫，不僅吸引一般人出走大陸找工作機會，傳統上被視為菁英的建築師、律師、會計師、機師、醫師、大學教師等六師人才，也積極西進，爭取高於台灣3倍以上的薪水，以及快速晉升高階職位的機會。

台灣為何留不住專業人才？據《遠見雜誌》報導，建築、會計、法律頗有資歷的專業人才，都選擇在十年前西進打拚，三師西進都是預言看見台灣市場「正在萎縮」。台灣建築改革社社長徐岩奇表示，以建築產業來看，台灣建築業早已面臨長年低薪困境，「職場新鮮人若進入台灣建築師事務所，起薪大多不超過3萬元，2萬4000元至2萬8000元是正常，想超過就得天天加班，很多人做到40歲才領4萬」。

過去號稱「金飯碗」的律師，在台灣也面臨如同建築師一樣的困境。禍首源因就是近幾年來律師錄取人數太多了，截至2017年台灣律師領照人數已達人1萬6000多人。海峽兩岸法律交流協會祕書長廖尉均觀察，愈來愈多實習律師還要「倒貼」錢給事務所，實習後的起薪也貶值至5萬元。但直接到上海AECOM工作，新鮮人，行情落在8000至1萬元人民幣（約台幣3萬6千元至4萬5千元）；兩年經驗薪水可達1萬2000元（約台幣5萬4千元）。

台灣會計市場競爭激烈，會計人才自然往成長性高的市場移動，台灣的四大會計師事務所，大學畢業生起薪約落在3萬4000元左右，碩士畢業生約落在3萬8000元。在大陸四大會計師事務所的經理等級平均薪資，換算約台幣13萬、18萬元，台灣頂多台幣7萬元；具又8、9年資歷更是可以上看200萬至300萬台幣。上海畢馬威會計師事務所中國中區合伙人劉許友指出，在台灣，因為市場小，部門無法細分之下往往一人要身兼多職，而台灣會計師若要晉升為合伙人，通常至少要16年資歷。反觀在大陸，審計、稅務、諮詢，每個項目都可獨立分開，，代表位置多，大陸會計分工多元，30至35歲之間，晉升為合伙人是正常歲數。

其實不止建築師、律師、會計師，一向被視為領高薪的機師、醫師、大學教授也赴陸任職，六師出走大陸已成為台灣必須重視的問題，必須用制度、環境和尊重來吸引人才，而不是故步自封或想綁住人才。

(中時電子報)