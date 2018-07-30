東亞青運遭停辦 錕P提3解方

2018年07月30日 15:41 中時 吳堂靖

東亞青運停辦，引發各界譁然，無黨籍台北市長參選人李錫錕認為政治問題歸政治解決，並提出拯救東亞青運3解方，首先北京協助回復台中市東亞青運主辦權，第二2020東京奧運台灣正名，第三為2024巴黎奧運兩岸共組一隊參賽，並宣布投入東奧正名的公投連署。

李錫錕表示，1992年美國總統大選，柯林頓一句「別笨了，問題出在經濟」，打敗老布希，現在東亞青運以及東京奧運的問題也是一樣，「問題就是出在政治」。他指出，「東亞青運為什麼辦不成？」，答案很明顯就是北京出手干預。至於為什麼干預？他表示，是因為紀政女士今年推動的東京奧運台灣正名公投，已被獨派扭曲成台獨意識型態的公投。

李錫錕指出，這種企圖以參與國際運動名義來操作意識型態的運作模式不改變，台中市政府要提申覆，根本不會成功。他也要各界不要再講「反對政治干預體育」，讓北京解讀為台灣企圖以體育之名來實現台獨的意識型態，而是要以「政治協商的方式」來讓東亞青運動會如期舉行。

李錫錕主張，政府應該出面和北京溝通，並清楚的提出三個階段的提議，包含北京協助回復台中市東亞青運主辦權、2020東京奧運台灣正名、2024巴黎奧運兩岸共組一隊參賽。他相信，透過循序漸進的方式來為兩岸拓展合作的空間，可能恢復台中東亞青運的主辦，兩岸的體育交流與和平契機更可以增加。

李錫錕表示，東奧正名公投是一個無關統獨意識形態的社會活動，為了讓運動回歸其本質，競選團隊即日起也將投入此活動的宣導與公投連署，呼籲社會各界響應。

(中時 )