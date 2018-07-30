台南七夕愛情嘉年華登場 將有海角七號10周年紀念活動

台南市代理市長李孟諺（前排左五）與立委黃偉哲（右三）一起為愛情嘉年華活動登場作造勢宣傳。（程炳璋攝）

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台南市代理市長李孟諺希望透過七夕愛情嘉年華活動，帶動台南觀光業。（程炳璋攝）

台南七夕愛情嘉年華活動登場，7家五星級飯店與7家月老廟30日在中西區愛國婦人館連袂宣傳，台南市文化局8月間在各地發起愛情主題活動，正逢電影海角七號上映10周年，導演魏德聖電影團隊將在正興街舉辦紀念活動，當年電影的主要演員都將出席。

打造台南成為適合戀愛的城市，台南市文化局今年七夕持續推動愛情嘉年華活動，民眾來台南參加七夕活動，有4種選擇，包括月老主題專車漫遊、月老出巡快閃與聯誼活動、飯店推出月老甜點下午茶與住宿活動、愛情主題展覽及裝置藝術活動、結合6處舊城區的特色街區推出系列活動。

台南市文化局今年在愛國婦人館打造愛情扭蛋機，依照發行的愛情手冊中參加各項活動的民眾，有資格到愛國婦人館兌換代幣，免費參加扭蛋，兌換每年都受到搶購的文創商品，今年兌換的商品更加入五星飯店住宿券與下午茶券。

今年正逢台灣影史最賣座影片《海角七號》上映10周年，電影團隊8月17、18日兩天，將在正興街舉辦紀念活動，現場重新播映《海角七號》，當年主要演員將出席，這場「愛情電影趴」呼應文化局愛情嘉年華主題。

台南市代理市長李孟諺表示，七夕愛情嘉年華活動把傳統信仰融入新的生命，拜月老不只是未婚情侶的專利，夫妻也可拜月老促進感情和諧甜蜜，農曆7月的台南將在各地舉辦多項愛情活動，為情人打造濃厚的浪漫氣氛，希望吸引更多民眾到台南各家飯店住宿兼體驗特製情人餐。

(中時 )

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