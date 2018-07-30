網友盤點5月前綠營囂張嘴臉 對比現今...狂打臉！

圖為民進黨黨部。（本報系資料照）

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中時電子報
／綜合報導

年底台北市長選舉，民進黨參選人姚文智民調始終吊車尾，據最新民調顯示，現任台北市長柯文哲支持度高達42.4%；國民黨候選人丁守中30.9%；姚文智則為5.4%。有網友翻出五月之前民進黨的囂張言論，並表示民進黨現在面臨的窘境，「民進黨台北市長自找的」。

台北市長一役，原先外界認為民進黨將再次禮讓柯文哲。未料，五月時，民進黨高層據最新民調研判後認為，與其大費周章說服綠營基層支持禮讓台北市長柯文哲，不如順勢自提人選，至少可避免因禮讓造成黨內分裂，殃及其他縣市的選票流失。

民進黨決定自提人選後，北市形成三強鼎立局面，隨著民調紛紛出爐，柯文哲始終居冠，而姚文智卻總是落到第三名。據ETtoday最新民調顯示，柯文哲的支持度第一名42.4%，而丁守中為30.9%，姚文智僅有5.4%。

有網友在PTT撰寫「民進黨台北市長自找的」一文，該網友翻出五月前民進黨主張自提人選，要和柯P分手時的囂張言論。其中包括前副總統呂秀蓮曾說光復台北重要一步；姚文智曾說有信心取得最大勝利，北市7成黨籍里長力挺，籲民進黨自提北市長；民進黨台北市議員許淑華曾說不能犧牲掉有革命情感的深綠支持者，也要尊重他們情緒反應，因為深綠支持者才是跟民進黨共同努力的族群；民進黨立委李俊俋更曾說民調輸15趴都還有機會。

該網友指出，對比現在七月民進黨的窘境，民進黨在台北可以擁抱深綠，也可以算計會不會贏，但「想要擁抱深綠又想要贏台北市，你們可以再繼續作夢吧」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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