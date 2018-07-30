體育署呼籲國人支持申復東亞青運

體育署長高俊雄呼籲國人支持中華奧會與台中市整俯申復東亞青年運動會。(黃邱倫)

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中時電子報

台中市政府及中華奧會申復2019東亞青年運動會主辦權信函，將於30日同步寄出，教育部體育署在此呼籲國人共同支持，並希望國際社會重視，為台灣與各國選手發聲。

東亞奧委會（簡稱EAOC）於107年7月24日召開臨時理事會，貿然取消「2019台中東亞青年運動會」（簡稱東亞青）主辦權乙事，我國總統府、行政院、教育部體育署、台中市政府及中華奧會等相關單位，均於第一時間發布新聞稿同聲譴責，強烈抗議，並強調政府將全力協助臺中市政府及中華奧會，依據合約，據理力爭，向EAOC進行交涉及申復，爭取繼續主辦。

為研議相關法律救濟程序，教育部體育署分別於7月25日及7月26日邀集台中市政府、中華奧會及運動法規專家共同研商，並一致建議先向EAOC理事會提出申復。

考量台中市政府及中華奧會均為本案簽約主體，共同目標為繼續爭取主辦，立場堅定，據理力爭。惟主辦城市與國際組織會員角色定位略有不同，宜採分進合擊，兩單位申復書各自寄出，後續並循管道加強溝通，爭取支持。

申復重點在於強調，臺中市政府及中華奧會自簽約以來積極履行EAOC總會會章及主辦城市合約相關規範，並未違反EAOC任何規定，請求依合約第24條進行交涉，雙方和諧磋商解決。

中華奧會申復書並將重申向來依奧林匹克憲章及1981年洛桑協議，履行義務，並未違反相關規定。

針對EAOC總會貿然決議停辦，犧牲台灣及東亞地區優秀青年運動選手參賽權益，我國政府及民間皆全力支持進行申復，體育界更是積極響應，包括中華奧會、中華體總、各單項協會、運動員等，均出面表達抗議，希望捍衛我國運動員參賽權。臺中市政府及中華奧會今日申復信函也將同步寄送其他原定參與本次賽會的8個國家地區，包含日本、韓國、北韓、香港、澳門、蒙古、關島與中國大陸，呼籲EAOC成員共同重視這個不合理的決議，也希望國人共同發聲，呼籲國際社會重視。

(中時電子報)

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