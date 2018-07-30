上班族約少女想打免費炮 慘在神明面前被仙人跳

2018年07月30日 15:56 中時電子報 張國欽

彰化1名上班族男子在網路約砲，約到1名願意做性交易的17歲少女，但又堅持不想花錢打免費炮，少女為設計仙人跳，允諾「明天免費」，雙方隔日正在芳苑代天府公廁「嘿咻」時，一名20歲陳姓男子立即現身恐嚇「你用了我妹妹，要怎麼處理？」約炮男分3次付了10萬餘元，仍無法擺脫噩夢報案，自己被依違反兒童及少年性剝削防制條例被法辦，陳姓男子依恐嚇取財罪起訴。

約炮男與少女去年12月10日上午約8時許，在芳苑鄉知名的路上代天府碰面，隨即雙雙進入公廁內進行性行為，少女一邊發生性行為，一邊用通訊軟體line通報陳姓男子「開始了」，陳男隨即與曾姓友人持鐵棒在公廁外守候，一見少女與約炮男步出公廁，隨即持鐵棒揮擊被害人大腿恐嚇「你用了我妹妹，要怎麼處理」，還佯稱打給老大要支援「多派2部車的人過來」。

約炮男見情勢不對，先交付8千元，並到提款機領5萬2千元交給陳男，但仍遭陳男持續恐嚇，被害人只好再交付4萬8千元現金，至此已付出10萬8千元，仍無終結這場惡夢，只好向警方報案。

彰化地檢署檢察官偵辦後，認定陳男涉嫌恐嚇取財，今天依法提起公訴，共犯少女部分由少年法庭另案處理，而這名上班族涉及違反兒童及少年性剝削防制條例則是不起訴。

(中時電子報)