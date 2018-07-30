音樂公務員轉行了？Standing Egg弘大開設咖啡廳

2018年07月30日 16:18 時報周刊 張毓琪

Standing Egg於弘大開設咖啡廳。索尼音樂提供

Standing Egg於弘大開設咖啡廳。索尼音樂提供

Standing Egg於弘大開設咖啡廳。索尼音樂提供

有著獨立音樂公務員之稱的Standing Egg，近來有了新的動向，不是決定參加綜藝節目也不是參與電影拍攝，而是加入首爾咖啡廳林立的戰局。

他們選在坐落於首爾聚集弘大年輕藝術家的望遠洞與合井洞之間，窗明几淨的北歐風格，營造簡單文青氛圍，並在店裡特地為音樂規劃一塊空間，讓來訪者可以隨選播放自己喜歡的音樂，躺在舒適的沙發裡，享受外頭灑進的陽光，獨樹一格。

Standing Egg主唱Egg2表示：「不僅僅是單純小憩的空間而已，我們想提供的是賦予靈感的咖啡因。」從不吝於表達並分享自己對生活對音樂的熱忱和看法，他們把聽覺和視覺結合在一起，透過音樂和空間來體現想要讓大眾感受到生活的小確幸，也著實地讓人從裡到外都被療癒。

除了經營咖啡廳之外，Standing Egg依舊是不負”獨立音樂界公務員”的稱號，持續從事音樂工作，今年5月發行甜蜜逗趣的《小確幸》單曲之後，緊接著在7月底推出以烏克麗麗和口哨音為主軸的新單曲《Oh, wait》，透過樂器傳遞溫暖又輕快的夏日，傳達”為了不再復返的今日，好好地享受”的意念。

光是韓國國內演出日程就爆滿的他們不忘海外歌迷，安排了三個亞洲地區的演出，首站在6月9日於泰國曼谷舉行，吸引眾多歌迷朝聖，下個月11日將二度登台，藉著不同的舞台設計和樂手編制，讓台灣歌迷能從每一次的現場演出獲得不一樣的感動。

(時報周刊)