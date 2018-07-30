聖結石美國初體驗！受困機艙慘成「人體三明治」

聖結石日前赴美國參與活動。（上行娛樂提供）

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聖結石日前赴美國參與活動。（上行娛樂提供）

在YouTube擁有134萬人訂閱的聖結石，14日受台灣MLB代理商邀約，遠赴美國華盛頓觀看美國職棒（MLB）年度明星賽，是全台灣第一位受邀參與該盛事的YouTuber。聖結石表示，能踏上大聯盟球場揮棒其實很緊張，「因為這是很多棒球迷，甚至是球員的夢想，所以我當下一直不斷催眠自己『我是一個職業棒球員』，想看看這樣會不會把球打得比較遠」。

沒想到催眠真的奏效，聖結石3球通通成功打出去，連一旁的美國工作人員都稱讚他：「Very good！」聖結石笑說：「我站在棒球場的時候，還故意用力踏了幾下，想在紅土上留下我的足跡！」 這趟美國初體驗，除了大啖當地美食，因行程滿檔， 聖結石參觀MLB博覽會、體驗打棒球外，還要拍攝影片，每天早上6點就起床，和平常在台灣夜貓子的生活差很大，「說真的我沒有時差，因為每天都非常累，每天晚上回到飯店都直接倒頭大睡」。

但讓聖結石感到最不習慣的事不是早睡早起，而是「搭美國的境內飛機」，他解釋：「我們先從台灣飛到舊金山、再飛到華盛頓，轉機時飛機延遲起飛，我們被困在飛機上2個小時，航空公司也沒說明原因。」由於機位狹窄，180公分的聖結石長達5小時的飛行時間如同罰坐，經紀人加碼爆料：「聖結石左右邊又各坐一位比他還大隻的外國乘客，根本就是人體三明治。」聖結石苦笑回：「也算是一場難忘的經驗。」

(中時 )

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