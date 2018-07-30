揪里長合拍宣傳照 陳其邁讚里長像超商

2018年07月30日 16:29 中時 林宏聰

民進黨高雄市長參選人陳其邁準備喉糖，送給里長每人1顆，讚美他們平時努力為民喉舌，選舉時別忘了保養喉嚨。（林宏聰攝）

基層里長影響力驚人，民進黨高雄市長參選人陳其邁30日和黨內提名的里長們分批合拍宣傳照，互相拉抬選情；陳其邁特別準備喉糖送給里長，讚美他們平日辛苦「為民喉舌」，更佩服里長全年服務不間斷，「像是24小時營業的超商」。

包含原住民區在內，高雄共有891個里，今年底里長選舉民進黨總計提名279里，另有17里是由2位民進黨籍或無黨籍親綠參選人開放競爭，此外考量各里特殊狀況，有108個里長雖是民進黨籍，此次卻選擇以無黨籍身分參選。

民進黨高市黨部安排陳其邁與里長參選人合拍宣傳照，分2天進行，30日首日有71人登記拍照，8月1日目前也有55人預約，陳其邁請幕僚準備喉糖，每位里長發1顆，期勉「為民喉舌」，也提醒他們選戰很傷喉嚨，平時就要注意保養嗓音。

「里長是市民最在地的好朋友！」陳其邁說，里長工作比市長還辛苦，可以說是「全家就是你家」，里長都要到府服務，也像7-11不斷電，包括寵物、路燈、馬路不平、公園整修等大小事都得親自聯繫處理。

他表示，當選市長後將推動大里長制、大區長制，把更多市政服務的權力下放給地方，給予最大資源，未來例如長照、社區巡守隊、志工招募等，都需要里長與社區一條龍服務，他承諾與里長緊密合作，「不僅要當最了解高雄、最會解決困難，也會是最在地的市長」。

(中時 )