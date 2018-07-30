豬肉飆漲23.5％ 婆媽直呼吃不消

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中時
游昇俯

距離中元節不到一個月時間，祭祀拜拜必用的肉豬，因天氣熱成長慢，市場交易量減少，規格豬成交平均價格從4月每公斤61.5元，到7月29日止已漲到75.97元，中元節豬肉恐將飆漲。婆婆媽媽反應，豬肉從6月起就感受到漲價，7月更漲了快一倍，擔憂中元節價格會更高，但拜祖先要用、又不得不買；有人索性改換可久放的餅乾、水果來拜拜，自己經營豬肉香腸副業的太太，成本就只能自己吞。

7月豬肉漲聲響起，擔任家管的余太太平常都到南門市場採買，她表示，這個月豬肉價格已經來到每台斤180元，逛一次市場，採買肉品就要花到上千元，目前家裡含公公、婆婆在內，有七口人要吃飯，但只靠先生的退休金過生活，負擔很重，擔心中元節豬價再漲，她感嘆，「拜祖先還是得用呀。」

同樣是家管的林太太，平時習慣逛第一果菜批發市場，一向和固定攤商拿肉，她發現，過去200塊的肉，這個月居然要花到近400塊，林太太說，肉商告訴她，是天氣熱豬長不大的緣故。面對中元節豬價可能再漲，她果決的說「不買！」將改用餅乾、泡麵、水果等可以久放的東西來拜拜。

在餐廳擔任服務員的胡小姐，則從6月起就注意到豬肉價格攀升，她幫餐廳採買批發的三層肉，過去一斤要130元，現在黑豬肉已漲到150元。除了中元節會買三層肉來拜拜，自己副業也在製作鹹豬肉香腸販售，胡小姐嘆說，豬肉漲價就少賺一點，當作賺個人工費用，成本只能自己吸收。

(中時 )

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