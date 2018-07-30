《幸福來了》暖爸馬如風過世！王瞳大哭、王建復悲痛：他就像我爸爸

2018年07月30日 16:30 中時 林淑娟

《幸福來了》演員感情好。（民視提供）

《幸福來了》成了馬如風最後遺作。（民視提供）

資深藝人馬如風驟然辭世，讓曾與他共事過的人都難過不捨，在民視上一檔八點檔《幸福來了》飾演他小兒子的王建復說，在他心裡，感覺馬哥就像自己的爸爸一樣，劇中無緣的媳婦王瞳第一時間得知消息時，剛好進《大時代》劇組，一樣的梳化室卻人事已非，讓她當場大哭了起來。

王建復表示，第一次跟馬哥合作的是《風水世家》，馬哥演他的阿伯，在《幸福來了》則演他爸爸，整個感覺就像他是自己的爸爸一樣，「他給人的感覺就是很嚴肅、很認真，但其實他是一個內心很實在、踏實、樸實，很傳統道地的爸爸」。

他說，私底下的馬哥是一個非常健談的人，不認識的人可能會覺得他酷酷的、很安靜，但其實他是一個很健談、風趣很注重生活品質的人，他很喜歡喝茶，喜歡高爾夫球，也樂於分享打球經！「記得每次來拍戲時，他都背同一個包包，然後我永遠記得他穿的鞋子是類似像皮鞋又像休閒鞋，因為他說他喜歡走路、喜歡登山、爬山，所以他走路很快，大家都知道馬大哥以前是有武打底子的，所以他的運動細胞很好，體能方面也都很棒」。

他表示，跟馬哥拍《幸福來了》時是非常開心的，「馬大哥、美雲姐、我們三個人對戲非常有默契，可以算是NG機率很少很少的，可能一百場只有一、兩場NG」，因為馬大哥有個習慣就是會一直不斷跟他聊天、對稿，對了幾次台詞之後就很熟，「馬大哥都會說：沒關係、沒關係，放心！咱都是一家人，就把台詞好好說出來。在整個溝通過程當中，他都是充滿鼓勵性跟激勵性」。

王建復表示，第一時間聽到這個消息，他當然是shock，「真的是很shock，到現在為止我還是覺得找不出任何一個理由，為什麼會有這樣的消息，馬大哥他平時走路的時候是健步如飛啊！而且每一步都走得非常沉穩，然後說話也可以很大聲、拍戲的時候很精神飽滿，他私底下的狀況非常好。所以聽到這個消息時，我真的是嚇一跳！希望馬大哥在西方極樂世界能夠好好地過，祝福他一路好走」。

第一時間大哭的王瞳一直不敢相信，她難過地說明明殺青戲、殺青酒都才相隔不遠，「馬大哥真的是很溫暖的前輩，很可惜沒有單獨跟他的合照，但會好好在心中追憶這位溫暖又敬業的前輩」。

(中時 )