弘光國際志工前進東南亞 不畏苦服務偏區弱勢童

2018年07月30日 16:29 中時 陳淑娥

愛心不分國界！弘光科大國際志工隊犧牲暑假時間，不畏苦前往東南亞進行公益服務，首梯從緬甸回來的學生回校分享經驗表示，搭了15個小時的顛簸夜車才抵達臘戌地區，但看到貧童發憤向學的精神令人動容，就算再累也值得！

國際志工隊23位學生今年暑假分3梯次前往緬甸、越南、寮國，由課指組楊惟倫、鄭雁玲兩位老師帶隊到緬甸服務。志工隊副隊長、物治系大三生鄭方甯說，第6天發燒拉肚子躺在床上休息，看到其他學員努力服務，覺得很不甘心，因此認真養病1天就歸隊服務。

鄭雁玲表示，從仰光機場轉搭夜車到達目的地至少15小時，沿途經過山路與顛簸石頭路，服務11天有一半時間以上在下雨，黃土路積水更是泥濘難行。

「小二童罹B肝全身皮膚偏黃，每天卻最早到校上課，但明年再去可能看不到他了！」護理系大二生鄭閔勻哽咽說，學童家裡貧困沒錢治病，卻把握上課機會，抱病趴在教室外的窗戶上聽講，令人動容。健管系大三生吳佩容指出，主動上前協助左手不能動的女童，但她卻說「我可以自己來，不需要幫忙」，展現不輕言放棄的堅毅。

國際志工隊指出，3年前第一次去緬甸，不少人因水土不服罹患急性腸胃炎，今年僅3人短暫生病，在隨團前往義診的光田綜合醫院家醫科醫生林雅芬、及衛生福利部嘉南療養院的畢業校友護理師李馥君照顧下，很快就康復。

(中時 )