中市深耕閱讀教育多元活動鼓勵「悅讀」

2018年07月30日 16:30 中時 陳世宗

台中市教育局推廣閱讀教育特整合各級學校資源，由16所學校組成國民中小學推動閱讀工作委員會，舉辦繪本創作比賽、兒童文學創作徵文、創意閱讀推銷高手等比賽。教育局長彭富源說，該局也推動愛閱家庭計畫、偏遠國中小閱讀分享活動等，深耕閱讀扎根。

彭富源指出，該局今年上半年國民中小學推動閱讀工作委員會已完成多項年度計畫，各項活動報名人數踴躍活動成果豐碩。兒童文學創作徵文由沙鹿區竹林國小承辦，共2161件作品報名參賽；經評選優選得獎作品198件，彙集出版台中市第8輯兒童文學創作專輯《小榕樹》，提供師生語文學習參考。

創意閱讀推銷高手比賽由烏日區僑仁國小承辦，今年度共376組學生報名，最終選拔出126組學生，表彰校內閱讀推廣成果；南區信義國小承辦的愛閱家庭計畫，106學年度共221校、1萬5148個家庭申請閱讀任務挑戰，學期末統計結果共207校、5628位學生達到閱讀小達人目標，4211個家庭完成愛閱家庭認證。

彭富源指出，暑假期間舉行的偏遠國中小閱讀分享活動，由承辦學校大墩國中籌組服務團隊深入東勢區3所、外埔區1所及新社區1所偏遠國中小，透過到校閱讀營隊推廣閱讀教育發展。

教育局強調，閱讀工作委員會今年下半年度將陸續舉辦閱讀磐石學校評選、學校故事志工初階培訓、國民中小學閱讀推動教師增能研習等活動；將持續定期召開工作會議，規畫下一年度相關計畫，期待學童從書香中體會「悅讀」樂趣。

(中時 )