賣「放生鳥」涉凌虐致死 鳥販遭檢方起訴

友善列印
中時

王姓鳥販長期在各捷運站出口販賣「放生鳥」遭檢舉涉虐待動物，多次遭台北市動保處裁罰卻未停賣，去年獲通報搶救出數百隻鳥，依違反動物保護法函辦。台北地檢署認為王男違反飼主責任造成18隻鳥類死亡，今依違反動保法起訴王，並請求加重其刑。

據指出，王男2013年10月到2015年3月間共被查獲11次、沒入297隻鳥及罰鍰4萬5000元，卻依然四處將鳥類裝網販賣，動物保護檢查員2014年12月17日調查發現網袋中有鳥隻死亡，認定他將動物虐待致死，依動保法函送北檢偵辦，檢方調查後雖處分不起訴。但動保處將王列為長期追蹤對象。

去年王再度於捷運站周邊販賣「放生鳥」，將各類鳥隻裝入網袋或籠舍中販售，民眾見鳥隻生活環境擁擠、容易緊迫與驚嚇而影響健康，心生疑慮向動保處檢舉。

動保員稽查發現，王去年8月1日起至11月間，於捷運行天宮站、雙連站附近賣鳥，其中包括台灣原生種紅鳩18隻鳥類，因生活環境不佳、未提供籠內空間充分伸展、妥善照顧等虐待行為，並進而造成動物死亡，依法函送偵辦，搶救出的上百隻鳥則沒入。

王辯稱沒有要虐待動物，但檢察官不採信，調查後，認定王違反飼主責任，未提供安全的生活環境，且故意傷害動物致死，今依動保法將他起訴。

(中時 )

上班族約少女想打免費炮 慘在神… 毒蟲逃竄20公里 警民合力圍捕制…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。