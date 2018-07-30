賣「放生鳥」涉凌虐致死 鳥販遭檢方起訴

2018年07月30日 16:35 中時 陳志賢

王姓鳥販長期在各捷運站出口販賣「放生鳥」遭檢舉涉虐待動物，多次遭台北市動保處裁罰卻未停賣，去年獲通報搶救出數百隻鳥，依違反動物保護法函辦。台北地檢署認為王男違反飼主責任造成18隻鳥類死亡，今依違反動保法起訴王，並請求加重其刑。

據指出，王男2013年10月到2015年3月間共被查獲11次、沒入297隻鳥及罰鍰4萬5000元，卻依然四處將鳥類裝網販賣，動物保護檢查員2014年12月17日調查發現網袋中有鳥隻死亡，認定他將動物虐待致死，依動保法函送北檢偵辦，檢方調查後雖處分不起訴。但動保處將王列為長期追蹤對象。

去年王再度於捷運站周邊販賣「放生鳥」，將各類鳥隻裝入網袋或籠舍中販售，民眾見鳥隻生活環境擁擠、容易緊迫與驚嚇而影響健康，心生疑慮向動保處檢舉。

動保員稽查發現，王去年8月1日起至11月間，於捷運行天宮站、雙連站附近賣鳥，其中包括台灣原生種紅鳩18隻鳥類，因生活環境不佳、未提供籠內空間充分伸展、妥善照顧等虐待行為，並進而造成動物死亡，依法函送偵辦，搶救出的上百隻鳥則沒入。

王辯稱沒有要虐待動物，但檢察官不採信，調查後，認定王違反飼主責任，未提供安全的生活環境，且故意傷害動物致死，今依動保法將他起訴。

(中時 )