大選奧步最終回 柬國強人洪森望「獨霸」國會

2018年07月30日 16:50 中時電子報 李靖棠

據美國有線新聞網（CNN）報導，柬埔寨於週日（7/29）舉行國會大選，由強人總理洪森（Hun Sen）率領的柬埔寨人民黨（CPP），在最大反對派柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party）遭強制解散後，可望拿下國會125席全數席次、讓洪森「一統」國會，使柬埔寨正式進入一黨獨大的政治階段。

由於最終開票結果、需等到八月中旬才會出爐，外界多猜測，洪森與人民黨能輕鬆拿下100席以上的絕對多數。但有鑑於本次大選，除執政的人民黨外，其餘參選政黨多屬於陪襯性質，根本毫無名氣與實力，故發言人蘇艾山（Sok Eysan）稍早表示，從初步民調和結果判定，他相信人民黨能拿下國會所有席次。

週日（7/29）舉行國會大選的柬埔寨，執政的人民黨有可能拿下全數席次。（圖/美聯社）

現年65歲的洪森，出生於柬埔寨中南部湄公河區域，父母有華人血統，18歲放棄學業，加入紅色高棉（Khmer Kraham）的遊擊隊，在多次戰鬥中逐步晉升為團長，但卻也在戰爭中因傷失去左眼。

統治柬埔寨已達33年的首相洪森（圖左）與妻子文拉妮（圖右）。（圖/路透社）

1977年由於對紅色高棉和波布（Pol Pot）等人的殘酷高壓統治感到失望，投奔越南的反波力量，並在2年後隨軍打回柬埔寨奪回政權。1991年迎回西哈努克親王（Norodom Sihanouk）夫婦，隔年被晉升為五星上將，並從1993年開始執政，一路掌握大權至今。

雖然此次柬埔寨大選投票率高達八成，但西方各國均對其公正性表示高度懷疑。染色食指、是東南亞國家選舉的特色之一。（圖/路透社）

本次大選投票率約為8成，是柬埔寨自1993年、從殘暴的赤棉（Khmer Kraham）手中，恢復為正常國家後，最高投票率的一屆。洪森也透過國營媒體感謝支持者，他表示，民眾以民主，力挺國家的體制、法規和憲法。

支持洪森與人民黨的柬埔寨民眾，高舉照片和國旗上街。（圖/路透社）

但從去年「惡意」逮捕反對派領袖、並解散最大反對黨開始，就讓西方對本次選舉頗有微詞，白宮（White House）更在稍早表示，希望柬國政府盡早解除政治限制和媒體控制，歐盟（EU）也認為此次大選非公平選舉，都讓洪森的國家聲望再次蒙上陰影。

救國黨流亡海外的領袖、原主席領袖根索卡之女摩諾薇雅（圖右），在印尼召開記者會砲轟洪森。（圖/美聯社）

Strong statement from @WhiteHouse on #Cambodia’s fraudulent #election: US will take more actions, calls for release of #KemSokha and others pic.twitter.com/AetjLgczgm — Monovithya Kem (@KemMnv) 2018年7月30日

救國黨流亡海外的領袖、原主席領袖根索卡（Kem Sokha）之女摩諾薇雅（Kem Monovithya），在印尼雅加達召開記者會，痛批洪森加害其父親、並呼籲國際應對洪森政府進行制裁，畢竟只有真正的行動，才能嚇阻與限制強人的作為，而空口譴責、永遠只是一句無意義的對話。

(中時電子報)