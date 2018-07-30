現代人落髮問題大 美髮美容業搶進健髮市場

佐登妮斯6月底開幕啟用的旗艦二館特別設有頭皮養護室，提供頭皮養護課程。（馮惠宜翻攝）

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Dr.Hair黑醫生透過電商平台通路行銷，並與北中南美髮沙龍合作，提供到店體驗的健髮服務。（馮惠宜攝）

近來「保養頭皮肌膚」的觀念逐漸廣為大眾接受，美髮美容沙龍也積極搶進健髮市場，有鑑於一般植髮療程普遍要花上數十萬甚至更高價位，台中美髮業者從歐洲引進以蘋果植萃為主要成份的洗髮精、頭皮淨化液提供平價健髮療程；而佐登妮斯斥資在台中北區打造旗艦二館，也特別增設頭皮養護課程，全都是針對消費者的三千煩惱絲做養護功夫。

根據衛生福利部統計台灣25歲到65歲間有禿頭困擾者高達360萬人，有鑑於頭髮是人的第二張臉、頭皮是臉皮的延伸，因而近年來美容、美髮業者也開始佈局健髮市場。

台中花雨美髮沙龍攜手Dr.Hair黑醫生合作，推出頭皮療養課程，使用其「頭皮深層淨化液」與「毛囊滋養液」產品進行頭皮保養+髮型設計，採電商平台訂購，到店體驗方式，要讓消費者帶回產品就可以自己做頭皮養護。

Dr.Hair黑醫生執行長鍾瑞森指出，Dr.Hair為瑞士生技大廠研發，其成份主要是蘋果植萃，在歐洲已協助千萬人解決頭皮保養問題，業者在引進後除透過電商平台通路行銷，也與北中南美髮沙龍合作，提供到店取貨並體驗的健髮服務，希望透過簡易教學，讓消費者可以自己在家DIY健髮。

無獨有偶，佐登妮斯六月底在台中北區斥資1.6億打造旗艦二館，除延續集團過去提供美容護膚、美體SPA服務，也特別增設專業頭皮養護課程，提供頭皮植萃角質養護、頭皮淨化循環調理以及頭皮全時賦活育毛養護等課程，佐登妮斯行銷企畫洪梅齡表示，現代人工作壓力大，用腦過度，加上多有睡眠困擾，以及外食重油重鹹也會影響頭皮健康。

(中時 )

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