2018台灣設計展＠台中！軟＋硬飆創意、看回收材料成粉嫩椅

2018年07月30日 16:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

想到台中，喜愛美食的人可能想到「太陽餅」，然這些年來，台中日新月異，藝文團體進駐、文創部落聚集，儼然已成藝術設計之都！搶在11月台中世界花博前，2018台灣設計展今年8月間也在台中熱鬧展開！看回收材料成粉嫩椅、科技機械手臂加上職人手藝如何沖泡好咖啡、結合數位印花所製成的衣裳展時尚！軟＋硬實力飆創意，用「設計」讓我們生活更美好！

「2018台灣設計展」主場館的「台中文化創意產業園區」！

原本是個髒亂大水溝，經整治後成為白天景色宜人，晚上燈火璀璨的「柳川水岸步道」；光復早期的省府宿舍群經設計師打造成為文創市集聚落的「審計新村」；日本建築大師伊東豊雄設計以無樑柱的「曲牆」建築工法所建成的「台中國家歌劇院」；更遑論從舊酒廠搖身一變成藝文打卡聖地，也是「2018台灣設計展」主場館的「台中文化創意產業園區」！想到台中，腦海是繽紛、創意與激盪的想像！

上銀科技機械手臂與世界咖啡沖煮盃冠軍王策共同攜手合作，將在在展場呈現軟硬的科技演譯。（台灣創意設計中心提供）

●「2018台灣設計展」在台中！軟：硬如何創造未來

由經濟部工業局、台中市政府文化局共同主辦、台灣創意設計中心執行的「2018台灣設計展」，今年以「軟：硬－超越想像的產業未來」為主題，從數位科技、智慧材料、職人工藝及城市設計等多元面向，將於8月在台中文化創意產業園區盛大展開。

「2018台灣設計展」主場館的「台中文化創意產業園區」過去的展覽。

1大主題展區、2大衛星展區、8大展館、集結12位頂尖策展人、蒐羅來自14國、近700件展品，在長達33天的展期中呈現擁有製造硬底子及設計軟實力的大台中特色。

台中國家歌劇院是藝文朋友喜愛的地方。（本報系資料照）

今年主題展區共有8大展館：

1.「主題館」由Studio Shikai曾熙凱負責人策展，從科技圍繞的生活、人與科技的共創、具生命力的材料、想像驅動的未來4大層面，由淺入深、軟硬兩面，啟發台灣設計及產業的未來樣貌。參展的廠商包括上銀科技、泰奇想、櫻花、達方、Gogoro、築房數位、三司達等。其中上銀科技獨步全球的機械手臂與2017世界咖啡沖煮盃冠軍的王策先生攜手合作，以世界級的精準與世界級的感性，在展覽中呈現「軟」與「硬」的對話。致力於材料研究與製造技術的奇想謝榮雅董事長，歷經5年研發「奇想靜音板」，結合技術研發的硬底子與設計的軟實力，解決水泥、玻璃、金屬等材料不吸音的問題，提供建築與空間解決聲音困擾的另一種創新材料。

2.「台中SPIRIT館」由北歐設計顧問有限公司設計總監路威擔任總策展人，以「為生活而設計」為主軸，邀請同為北歐設計的廖佳玲執行總監及周育潤設計工作室周育潤策劃「Possibilities of Life」，展現台中多核心生態文化中生活上的各種可能；「Voice of Life」則由台灣藝術家李明道以台中一場熱血演唱會為核心，展現台中流行文化的能量與魅力!

3.「台中LIFE館」由范特喜微創文化鍾俊彥創辦人以「生活轉場」為策展核心，由於生活場景的轉換在台中這座城市是個重要的議題，不僅是物理空間上的轉換，更包含生命景觀的轉換，像是社區設計、關係設計、生活氛圍設計等無形的軟設計。

4.「台中FUSION館」由擷果創意林長叡執行長從台中的新與舊的融合，混搭經典與新銳，調和出老經典新文創的台中設計精神，呈現台中這座城市獨有的故事風味。

5.「國際館」以「 Urban Pulse: capturing the rhythm of cities」為主題，介紹國際盛事：設計之都的意義，邀請杜林、赫爾辛基、墨西哥、開普敦、首爾、台北、荷蘭、富山、神戶、里爾等10個國際城市的年輕設計師，提出年輕世代的設計觀點；展場設計則由竹工凡木設計研究室邵唯晏建築師從入口、過道到展間，勾勒城市入口、城市走廊、城市樣貌的想像。

6.「探索館」帶領民眾以小見大，一窺全台灣觀光工廠中產業轉型的重組秘密；電動機車以「行的新態度」優遊穿梭，一同探索「城事」，此外，還有以3D列印為主題的展示與體驗活動，民眾可更深入地瞭解3D列印的多元應用與產業發展現況。

7.「樂活館」展現出「創意製造新生活．風格製造新產業」的態度，透過台灣豐沛的創意軟實力，靠硬底子的製造能力，為民眾實現各種對生活的新想像，一起用在地玩在地，看見台灣產業的創新優勢。

8.「串藝館」由MakerBar Taipei闞凱宇共同創辦人以「串。藝」將有形活動及無形價值連結成一體，串起台中、苗栗、南投、彰化中部四縣市的美好生活、土地與人的價值，成為城市永續共生發展的重要力量。

由旅英服裝設計師詹朴所設計的「當花瓣落下系列」是結合數位印花所製成的作品。（台灣創意設計中心提供）

另今年台中市特別以葫蘆墩文化中心及東勢林業園區作為衛星展區，分別推出木漆藝特展及老派銀河系特展，串起大台中的設計新風貌。除展覽外，展期間主題展區更規劃假日活動市集、名人講堂、創意工坊等大大小小體驗活動多達435場次。

台中東海大學的「路思義教堂」。

另外還有國際論壇、台中設計實驗室、良品好店串聯、遊程串聯等4項週邊活動遍布在大台中地區，絕對是今年暑假知識充電、休閒娛樂的好選擇。

VanMoof 未來化自行車。（台灣創意設計中心提供）

趁著暑假，趕快相揪好友來趟台中之旅，不僅看「2018台灣設計展」，也能走訪台中知名景點，欣賞歌劇院建築之美、東海大學「路思義教堂」、美術綠園道賞夕陽、逢甲夜市嘗美味、沿著未來的軸線，從科技尋找設計，從設計發掘更多台中之美！

「2018台灣設計展」。（台灣創意設計中心提供）

2018台灣設計展

展期：8月15日（三）至9月16日（日），每日上午10點~下午6點。

地點：

主題展區：台中市台中文化創意產業園區 （台中市南區復興路三段362號）

衛星展區：葫蘆墩文化中心、東勢林業文化園區

(中時電子報)