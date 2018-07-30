《幸福來了》家人相約再聚⋯唐美雲慟：約定永遠無法實現了

馬如風和唐美雲合作《幸福來了》默契佳。（翻攝民視）

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資深本土劇演員馬如風29日驚傳在南投民宿猝逝，讓剛與他合作完民視《幸福來了》的演員們難過不捨。劇中飾演他妻子的國寶級歌仔戲演員唐美雲表示，收到馬如風過世消息時真的震驚又意外，第一時間以為是有人開玩笑，直到大家截圖新聞才接受這事實，她說：「心情真的很沈重，印象中他在拍攝《幸福來了》時是極養生又重視飲食的老大哥，還會提醒我錄影、劇團兩邊跑要多趁空檔要運動、休息。」

唐美雲說，馬如風在劇中飾演總舖師，他的阿公可是正港總舖師，而她這位總舖師太太，其實連菜刀都不太會拿，他還親自教導，而且對素菜料理也熟悉，還會跟她討論吃素怎麼煮，種種點滴印象深刻。

唐美雲難過表示，他們在《幸福來了》合作一年多，拍戲時幾乎天天見面，比見到自己家人時間還多，感情真的很好，就像真的家人般，私下也都是直接叫劇中的稱謂。戲殺青後，「一家人」曾相約要一起出來聚聚，很遺憾這約定永遠無法實現了。她難過表示，希望馬如風家屬節哀順變，要大家珍惜身邊每一個人，因為我們永遠也不知道是無常先來還是明天先來。

馬如風1953年生，武行出身，從影38年，電影電視作品眾多，檔檔膾炙人口，與他合作過的人，無不稱讚他為人親切、毫無架子，也樂於提攜後輩，驟然離世消息一岀，合作過的幕前幕後友人，均感震驚與難過不捨。

(中時 )

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