貴州警破獲超大型販毒 繳獲1779海洛因、冰毒

2018年07月30日 16:57 旺報 賴志昶

貴陽觀山湖警方指出，警方日前偵破一起特大型販毒案，繳獲1779.25克的海洛因、冰毒，逮捕2名嫌犯，查獲1輛作案用車輛。

據《中新網》報導，貴陽市觀山湖公安分局禁毒大隊22日從先前偵破的案件獲悉，一名高姓男子近日有販賣重大毒品的嫌疑。警方掌握此訊息後，立即展開調查，並於23日零時左右，發現高男與一名許姓男子開車前往雲南鎮雄買毒品，趕緊進行追蹤。

高男與許男當日凌晨4時開車到達雲南省昭通市鎮雄縣後，並沒有立即展開毒品交易，而是先在一處偏僻的村子中找一家旅館休息，讓在外守候的員警苦等了一個晚上；直到同日9時左右，高男警覺似乎有人跟蹤，於是趕緊又離開旅館四處移動，最終在晚間22時回到旅館，並與許男迅速開車前往往畢節市七星關區青場鎮。

警方調查，毒品交易地點應該就是在青場鎮，於是一路跟蹤嫌犯，並在周旋25小時後，於24日凌晨1時把握最佳時機，趁嫌犯車輛行駛至畢節市黔西縣高速收費站出口時，迅速出動警力將2嫌逮捕，並在車上繳獲毒品海洛因5包、冰毒2包，淨重共計1779.25克；目前，警方已依法對高男與許男進行刑事拘留，此案還在進一步偵辦中。

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(旺報 )