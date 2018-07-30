販毒集團首腦被逮逼檢舉人簽100萬本票 北斗警二度逮人

林姓男子持毒被查獲交保後找檢舉人報復，警方二度追查在其住處查獲販毒證據。（鐘武達翻攝）

友善列印
中時

52歲林姓男子今年初被查獲持有大量海洛因與安非他命毒品移送法辦馬上就獲交保，恢復自由後竟找檢舉人要脅簽立100萬元本票做補償 ，北斗警方最近「安居緝毒專案」再度查獲林男擁毒，而且還是販毒集團的首腦，全案逮捕16人送辦，檢察官聲押4人獲准。

北斗警分局偵查隊副隊長蔡志昌指出，今年元月接獲52歲的林嫌與56歲陳姓女友涉嫌販毒的情資，追查查獲該對毒鴛鴦非法持有多達90.5公克一級毒品海洛因與762.5公克二級毒品安非他命，不過，全案移送法辦，林嫌與陳女竟都馬上獲得交保。

縱虎歸山！今年2月，1名男子報案說，他因被懷疑是檢舉林男販毒的「抓耙子」，以致林男交保後指使同夥砸毀他的車子，還以暴力手段逼迫簽立100萬元本票，而林男依然在販毒，根本沒有悔改。

北斗警分局長洪文宏很重視，立即指示偵查隊明查暗訪近4個月，發現林男與陳女販毒的「量很驚人」，而且彰南地區各鄉鎮幾乎都有該集團的「藥仔腳」。

「安居緝毒專案」如火如荼，北斗警方見時機成熟日前報請檢察官指揮針對林男住處發動搜索，果然又起獲海洛因、安非他命等毒品與販毒所得8萬1300元，隨後兵分36路繼續逮捕蔡姓、張姓、余姓集團成員及下游毒品藥腳共16人。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

毒蟲逃竄20公里 警民合力圍捕制… 彎道恍神？墾丁飯店女員工騎車越…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。