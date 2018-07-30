販毒集團首腦被逮逼檢舉人簽100萬本票 北斗警二度逮人

2018年07月30日 17:01 中時 鐘武達

52歲林姓男子今年初被查獲持有大量海洛因與安非他命毒品移送法辦馬上就獲交保，恢復自由後竟找檢舉人要脅簽立100萬元本票做補償 ，北斗警方最近「安居緝毒專案」再度查獲林男擁毒，而且還是販毒集團的首腦，全案逮捕16人送辦，檢察官聲押4人獲准。

北斗警分局偵查隊副隊長蔡志昌指出，今年元月接獲52歲的林嫌與56歲陳姓女友涉嫌販毒的情資，追查查獲該對毒鴛鴦非法持有多達90.5公克一級毒品海洛因與762.5公克二級毒品安非他命，不過，全案移送法辦，林嫌與陳女竟都馬上獲得交保。

縱虎歸山！今年2月，1名男子報案說，他因被懷疑是檢舉林男販毒的「抓耙子」，以致林男交保後指使同夥砸毀他的車子，還以暴力手段逼迫簽立100萬元本票，而林男依然在販毒，根本沒有悔改。

北斗警分局長洪文宏很重視，立即指示偵查隊明查暗訪近4個月，發現林男與陳女販毒的「量很驚人」，而且彰南地區各鄉鎮幾乎都有該集團的「藥仔腳」。

「安居緝毒專案」如火如荼，北斗警方見時機成熟日前報請檢察官指揮針對林男住處發動搜索，果然又起獲海洛因、安非他命等毒品與販毒所得8萬1300元，隨後兵分36路繼續逮捕蔡姓、張姓、余姓集團成員及下游毒品藥腳共16人。

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(中時 )