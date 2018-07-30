長榮航空、新北市政府搶攻東南亞客源 力拼台越互訪破百萬

長榮航空發言人柯金成（右二）、新北市府觀光旅遊局長陳國君（右三）於天燈上題字，雙方將於8月初前往越南胡志明市舉辦推廣活動。（王思慧攝影）

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新南向旅遊夯，其中以越南來台旅客成長率最亮眼，去年越南旅客來台人次較同期成長高達95%，居各地區之冠。看上越南旅遊市場熱潮，長榮航空與新北市政府合作，推出新台幣未稅價10,600元起，5天4夜自由行遊程，加贈限量5千份禮物包，整合提供超過價值新台幣2萬元的商品及優惠兌換。

長榮航空發言人柯金成表示，長榮航空於1992年開闢台北－胡志明市航線，目前每周計有21班飛往胡志明市、7班飛往河內，方便台商或是越南民眾往返台越兩地，26年來的深耕，長榮航空無論在飛安或服務品質深獲越南旅客肯定，是當地民眾首選的航空公司。期盼這次與新北市觀旅局，推出的各式優質旅遊行程，能吸引更多旅客前來新北市觀光。

越南旅客有四成從北美過來，長榮航空一周有82班台灣－北美，再加上飛東南亞航班，旅客可從北美飛到台灣，再從台灣飛到東南亞國家，反之亦然，相信台灣可當作中繼點，讓旅客能停留在台灣旅遊。

新北市近年積極佈局東南亞觀光市場，更訓練越南、印尼、泰國、緬甸及馬來西亞語等導覽人員，推出「新南向新北市一日遊」，讓結訓導覽人員進行專業導覽，並在旅服中心提供英語諮詢、多國語言服務項目海報等服務，創造友善東南亞旅客環境。對外則率團帶領業者赴東南亞當地行銷，大幅提升台灣國際能見度。

新北市政府觀光旅遊局長陳國君表示，新北市本身就有新住民，去年就開始培訓東南亞語系導覽人員，希望能考取導遊證，再跟航空公司、旅行社結合，吸引更多觀光客來台旅遊。目前有20餘位，受過訓練、卻還沒考上證照的新住民，也可跟旅行社媒合，解決語言隔閡問題。

陳國君指出，8月3日至5日在胡志明市SAIGON CENTRE展開為期三天新北市觀光推廣活動，此次赴越南觀光推廣，新北市與胡志明市旅遊相關協會將簽署合作備忘錄，媒合兩地業者。而今年11月中第7屆台越觀光合作會議也將在新北市舉辦，期待未來雙方互送客源。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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