企業家吳春莉　地球在暖化　願大家少吃一口肉

吳春莉（右）回台3年多，除了照顧爸爸外，致力於蔬食的推廣，到處講課，到關懷據點教長輩，也把講師費捐出來，提供給辦理這些課程的非營利組織。（黃國峰攝）

友善列印
中時
吳春莉認為地球暖化嚴重，要救地球，先從少吃肉做起。（黃國峰攝）

中市南屯區楓樹里的樂齡長者長期照護關懷據點，講師吳春莉正努力的教長輩們蔓越梅果醬，爽朗的聲音讓長輩都覺得很親切，其實吳春莉是做系統家具出身的企業家，多年推廣素食成為素食達人，為了父親的身體，放下事業回台照顧，也兼任講師推廣素食，明年將在大陸推出透過中央廚房，供應健康素食的加盟餐廳。

15年前在台經營系統傢俱的吳春莉到大陸發展，但從小吃素，在大陸找不到好吃的素食餐廳，因緣際會下與常去吃飯的素食餐廳老闆娘熟識，本來就很會做菜的吳春莉，居然就指導起該店的大廚如何做蔬食料理，就這樣一傳十、十傳百，各地邀約指導不斷，漸漸的有朋友請她乾脆開家連鎖蔬食餐廳。

三年半前，因為父親身體緣故，吳春莉放棄大陸事業，回台全心照顧父親，也因為父親，花了二年的時間研發一款無糖無油的麵包，經過網路分享竟然有4、5千人按讚，也因為這樣的故事感動不少人，也開始思考要如何對父母盡孝。

吳春莉說，地球暖化現象越發嚴重，為了影響讓人們少吃一口肉，現在除了照顧父親，另一半的時間，都拿來教人蔬食料理，計畫開創一個沒有廚師的加盟素食餐廳，全部由中央廚房供應素食材料，這樣一個素食餐廳品牌的目的不是開店賺錢，而是面對地球氣候變遷、環境污染，我們必須努力，首先減少肉類攝取，為地球永續而加油。

(中時 )

2018台灣設計展＠台中！軟＋硬飆… 電車之狼桃園出沒！貼近磨蹭女尻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。