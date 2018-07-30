企業家吳春莉　地球在暖化　願大家少吃一口肉

2018年07月30日 17:22 中時 黃國峰

吳春莉認為地球暖化嚴重，要救地球，先從少吃肉做起。（黃國峰攝）

中市南屯區楓樹里的樂齡長者長期照護關懷據點，講師吳春莉正努力的教長輩們蔓越梅果醬，爽朗的聲音讓長輩都覺得很親切，其實吳春莉是做系統家具出身的企業家，多年推廣素食成為素食達人，為了父親的身體，放下事業回台照顧，也兼任講師推廣素食，明年將在大陸推出透過中央廚房，供應健康素食的加盟餐廳。

15年前在台經營系統傢俱的吳春莉到大陸發展，但從小吃素，在大陸找不到好吃的素食餐廳，因緣際會下與常去吃飯的素食餐廳老闆娘熟識，本來就很會做菜的吳春莉，居然就指導起該店的大廚如何做蔬食料理，就這樣一傳十、十傳百，各地邀約指導不斷，漸漸的有朋友請她乾脆開家連鎖蔬食餐廳。

三年半前，因為父親身體緣故，吳春莉放棄大陸事業，回台全心照顧父親，也因為父親，花了二年的時間研發一款無糖無油的麵包，經過網路分享竟然有4、5千人按讚，也因為這樣的故事感動不少人，也開始思考要如何對父母盡孝。

吳春莉說，地球暖化現象越發嚴重，為了影響讓人們少吃一口肉，現在除了照顧父親，另一半的時間，都拿來教人蔬食料理，計畫開創一個沒有廚師的加盟素食餐廳，全部由中央廚房供應素食材料，這樣一個素食餐廳品牌的目的不是開店賺錢，而是面對地球氣候變遷、環境污染，我們必須努力，首先減少肉類攝取，為地球永續而加油。

(中時 )