一人一公斤背土石！「星環境」守護合歡北峰步道

2018年07月30日 17:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「我們征服的不是高山，而是自我！」～艾德蒙‧希拉瑞（紐西蘭登山家）

受歐亞板塊和菲律賓板塊擠壓而隆起的台灣，地形變化豐富，可真是名副其實的「寶島」，在3.6萬平方公里的面積上，分佈超過260座海拔3000公尺以上高峰，是全世界高山密度最高的島嶼之一！

合歡北峰登山步道因登山者反覆踩踏而硬實，形成多條沖蝕溝。（三星提供）

在巨大山峰前，我們顯得格外渺小！然每座山都是我們的導師，從登山過程看美景、訓練毅力，也讓我們更瞭解自己！然你知道嗎？當我們登山時，其實無形中也給山與生態造成負擔與傷害！然我們也可以用我們的愛與力量，讓這世界更美好！

志工群手作修築步道 一起為推動環境保育而努力。（三星提供）

●樂活、生態意識崛起！ 重建「星美好」山林

合歡山北峰為台灣百岳排行34，屬較「親民」的入門山峰！這裡有一片片有如阿爾卑斯山的箭竹緩草原、台灣二葉松、美麗的紅毛杜鵑、優雅台灣百合等豐富生態，是很多登山客的最愛，然近年來因因遊客往來頻繁，植披嚴重損害，登山步道侵蝕嚴重。

2018年台灣三星延續對於【星環境】的承諾，三星企業與太魯閣國家公園管理處訂定為期2年的「合歡北峰步道認養合約」，並號召旗下員工擔任志工，以「一人一公斤背土石」回填沖蝕溝，藉由手作修復步道的具體行動，喚醒大眾對於山林永續的環境意識。

就地取材增設石階，彌補因土石流失的高低落。（三星提供）

●志工齊應援 環境變好社會共好

有感台灣生態、美景無形中遭到傷害，「合歡北峰步道認養合約」號召志工登山修復步道！然每一階登山步道的修復，大約需要一個小時的時間就地取料尋找合適石頭，從搬運土石、敲打石頭、鋤泥、砌擋水石牆，過程中皆是以人力傳遞方式將材料運往工區使用，最後尚需考量橫向排水和修整路面排水坡向，鋪砌出來的步道，才能避免水土流失。

三星志工們須接受行前訓練、並於前一天完成高度適應，當天才在專業嚮導的帶領下分成四組各自進行，不同的修復內容，每個環節環環相扣，任何地方都不能馬虎。雖然頂著烈日，但看著自己辛苦修好的石階，成為每位山友的必經之路，一聲聲溫馨的問候及誠摯的感謝，頓時成就滿滿，心頭暖暖。

熱愛登山的文化研究者詹偉雄認為：「在手作步道的過程中，也許我們花了很多的力氣，但步道的壽命並不永久，且可能因為天災而再度遭受破壞。在與山的互動之中，我們感受到，人們不過是迢迢時光中的過客，自己是如此的渺小，回到山下後，對內心帶來的改變卻是更宏偉而巨大，我們的自我意識不再突出，反而變成一位敬天愛物的人。」

「因為山在那裡！」～英國探險家馬洛里！志工群在手作修築步道過程中，透過與山林直接對話，不僅療癒了土地，也跨越現代人與大自然的隔閡。尤其透過自然工法修築步道，取之於大地用之於大地，啟發對於環境的覺知、增進對大地的關懷，進而延伸到更廣泛的環境議題！讓這世界更美好！

(中時電子報)