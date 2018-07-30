影》李宗偉欲盡快重返球場 林丹送上祝福

2018年07月30日 17:16 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

馬來西亞羽球名將李宗偉因為呼吸道疾病，缺席今年南京羽球世錦賽，以及雅加達巨港亞運，在贊助商YONEX新品發表會，他透過影片向球迷問好，表示會盡快回到羽球場，他的老對手林丹今天在南京羽球世錦賽首輪過關後，表示希望李宗偉把傷養好，再重返賽場。

從7月7日在印尼公開賽男單4強賽不敵日本選手桃田賢斗之後，李宗偉就一直沒有在公開場合亮相，也缺席國家隊訓練，隨後馬來西亞羽球總會證實這位當今世界第二患病，至少要休養一個月無法參與體育賽事，代表他無緣今年世錦賽及亞運，雖然有外媒爆料李宗偉到台灣就醫，但其經紀人和YONEX方面都否認。

YONEX昨天在南京舉辦新球拍「天斧99」的發表記者會，這支球拍是為李宗偉量身訂做，原本也是由他出席站台，無奈因病缺陣，和他亦敵亦友的林丹驚喜站台，李宗偉則透過影片表示很遺憾無法親自參與宣傳活動和比賽，很感謝林丹協助、祝他打出佳績，李宗偉並說會盡快回到羽毛球球場和大家見面，最後還比了手指愛心感謝球迷支持。

林丹在南京世錦賽首輪以21：14、21：14擊退荷蘭選手卡爾尤（Mark Caljouw），被問到李宗偉無緣與賽，他表示希望李宗偉把身體完全養好再重返賽場，「現在距離2020東京奧運還有兩年時間，我們兩個35歲左右的老手，一個養病、一個還在打，對我們來說，現在最重要的競技舞台就是大賽了，希望他早日康復。」

(中時電子報)