數學博士林耿立　化身照服天使愛長輩

林耿立曾經是鑽研數學的專家博士，因機緣巧合下投入了照服員的行業，並用以往研究數學的精神，來找出如何讓長輩得到最舒適的照顧方式，貢獻社會。（基隆就業中心提供）

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現年41歲的基隆人林耿立，擁有中央大學數學博士學位，曾經是鑽研數學的專家，但在偶然的機遇下接觸到照顧服務員的工作後，便毅然決然投入這個行業，目前在大同長期照顧中心擔任照服員兼副組長，並用以往研究數學的精神，來找出如何讓長輩得到最舒適的照顧方式，深受同事及長輩們的肯定。

「我喜歡照顧人，也認為長照業具有廣大的市場與潛力，從基層做起，認真學習，期將來能夠闖出一片天。」林耿立自去年投入照服行業，擁有博士學歷的他，用研究精神找出讓被照顧者最舒適方式，如照服員要如何正常使力，使被照顧者不受傷，讓長者們讚不絕口，短短半年即獲拔擢晉升為副組長，得到機構主管高度肯定。

林耿立平時注重養生，擁有氣功和太極拳的專長，也曾開班授課多年，他表示，他在偶然的機緣下接觸到照服員，感嘆經常為了幫助臥床的長者移動、翻身，常因施力不當造成長者疼痛不適，自己也腰椎受傷，長年配戴護腰也無濟於事。

林耿立聞後，便觸發了自己想投身照服領域的念頭，透過基隆就業中心就服員陳盈茹的協助，從推介參加照顧服務職類訓練，到訓後就業媒合，順利進入照顧服務產業。

他說，他要將學了幾十年的太極拳，使用在為長者翻身、上下床及移位動作上，並透過重心變化轉移，讓被照顧者感到舒適、照服員也不受傷。另外也曾有人質疑他可能在長照體系做不久，他對此並不以為然，堅信這是值得投入的領域，相信自己未來會在長照界擁有一席之地，讓長輩們能過上更舒適的生活。

(中時 )

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