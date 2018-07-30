東京奧運正名公投 黃暐瀚暗諷「白蓮教徒神功護體、刀槍不入」

2018年07月30日 17:52 中時電子報 丁世傑

由於「2020東京奧運台灣正名公投」導致台中市的東亞青運舉辦權被取消，資深媒體人黃暐瀚指出，「東京奧運正名公投」都還沒辦，國際奧會已經表示「不行」，未來若「中華臺北」遭除會籍，再用「臺灣隊」申請加入國際奧會，當年有「神功護體」的「白蓮教徒」真的以為自己「刀槍不入」，用「臺灣隊」申請加入國際奧會，能辦得到嗎？

東亞青運原定於2019年8月24日至8月31日在臺中市舉行，東亞奧林匹克委員會於7月24日召開臨時會，取消中華臺北的主辦權。

中華奧會秘書長沈依婷5月19日說，「2020東京奧運台灣正名公投」讓國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）十分關切，在2日召開的國際奧會執委會，會中就曾討論此議題，並在5日將「不會核准名稱更動」的決議以正式信函通知中華奧會。

東亞奧林匹克委員會表示，由於「東京奧運會正名公投」活動，挑戰奧運模式，使臺中2019年東亞青年運動會面臨的政治風險和政治干擾，最後以7票贊成、1票反對及1票棄權取消臺中市的主辦權。

資深媒體人黃暐瀚今（30）日在臉書回顧中華民國參加奧運歷史，1948年之前，我們都用「中國」名稱出席奧運。但1956年開始，我們被迫改為「福爾摩沙 - 中國」（編碼：ROC），1960年羅馬奧運，我們變成「福爾摩沙」（編碼：ROC）。之後1964、1968兩屆，我們再改用「臺灣」名稱出賽（編碼：TWN），之後1972、1976冬，我們又稱回「中華民國」（編碼：ROC）。

直到1981年，中華奧會主席沈家銘與國際奧會主席薩馬蘭奇，在瑞士洛桑簽下了協議，主要內容有三：

1、中華民國放棄使用「中國」或「中華民國」參加奧運，改用「中華臺北 - TPE」。

2、中華臺北出席奧運賽事，不使用國旗國歌，改用會旗會歌。

3、中華臺北及其選手出席奧運賽事，其權利與其他各國均相同。

協議也說得很清楚，「中華臺北」一旦違反協議，將被停權或取消出賽資格。

黃暐瀚說，公投都還沒辦，國際奧會已經表示「不行」，未來真的申請更名，「中華臺北」遭除會籍，只是預料中事。然後臺灣再用「臺灣隊」申請加入國際奧會，以目前的國際現實來看，能辦得到嗎？

黃暐瀚用白蓮教暗諷，直言當年八國聯軍攻入滿清朝廷的時候，「神功護體」的「白蓮教徒」真的以為自己「刀槍不入」。

明明臺灣早已是「國際奧會」的一員，會籍叫做「中華臺北」，放著這個會籍不想要，偏偏要去公投改名稱。黃暐瀚說，能辦得到嗎？現實總是殘忍的！

(中時電子報)