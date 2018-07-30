照顧越南台商 中榮與越合作遠距照護門診中心揭幕

越南胡志明醫藥大學「臺灣民眾健康照護聯合門診中心」揭幕，台中榮總院長許惠恒（左五）專程到越南參與這項盛會。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時
、工商/
台中榮總與越南胡志明醫藥大學醫學中心啟動雙方遠距醫療視訊合作，更在當地建置「台灣民眾健康照護聯合門診中心」，台中市副市長林依瑩（前排左三）也代表市府透過跨國視訊見證這歷史性的一刻。（馮惠宜攝）
台中榮總與越南胡志明醫藥大學醫學中心啟動雙方遠距醫療視訊合作。（馮惠宜攝）

「新南向」醫衛合作，在越南跨出了歷史性的一步！台中榮總與越南胡志明醫藥大學醫學中心7月30日啟動雙方遠距醫療視訊合作，不僅提供越南當地台灣的醫療資源，更在當地建置「台灣民眾健康照護聯合門診中心」，讓遠在他鄉的台商及國人不用擔心看醫生有語言隔閡，同時享有台灣醫學中心級的醫療服務。

台中榮總院長許惠恒7月30日率醫療團隊到越南胡志明市參與「台灣民眾健康照護聯合門診中心」（UMC）揭幕儀式，他代表榮陽團隊（台北、台中、高雄榮總與陽明大學所組成之榮陽團隊醫療團隊和越南在地醫學中心展開更密切的合作關係，台中市副市長林依瑩也代表市府透過跨國視訊見證這歷史性的一刻。

她表示，參與台越遠距醫療視訊，是希望透過遠距視訊，立即提供當地病人台灣醫師無國界、無時差的醫療診治建議，遇有困難個案亦可安排轉診至台灣就醫，促進台越關係更加友好。

曾經緊急救治多位心肌梗塞台商的UMC副院長Dr. Binh表示，「台灣民眾健康照護聯合門診中心」設立在UMC，提供台商預約門診的「綠色通道」，以專屬的門診空間及中文翻譯，需要時同步台灣的榮總專家參與診斷，採「雙主治醫師」模式。

遇急診狀況，有專屬聯繫電話，和急診關懷機制，把握黃金時間，配合國際緊急「醫療專機」，真正做到「醫療無國界」，讓台灣民眾在越南工作或旅行，遇有醫療需求，不再擔心語言的隔閡，透過此門診中心，遠距提供榮總體系專科醫師們的醫療建議。

許惠恒表示，越南常駐台商超過六萬人，且多數來自中部產業聚落，台中榮總提供的醫療照護可以成為他們最大的後盾。希望透過越南「台灣民眾健康照護聯合門診中心」開啟二國醫衛合作，強化產業鏈結，同時還能守護台商健康。

(中時 )

數學博士林耿立　化身照服天使愛… 傳承三代的桃園茶行 品好茶就來…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。