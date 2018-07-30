照顧越南台商 中榮與越合作遠距照護門診中心揭幕

2018年07月30日 17:26 中時 馮惠宜 、工商/ 劉朱松 、工商/

台中榮總與越南胡志明醫藥大學醫學中心啟動雙方遠距醫療視訊合作，更在當地建置「台灣民眾健康照護聯合門診中心」，台中市副市長林依瑩（前排左三）也代表市府透過跨國視訊見證這歷史性的一刻。（馮惠宜攝）

台中榮總與越南胡志明醫藥大學醫學中心啟動雙方遠距醫療視訊合作。（馮惠宜攝）

「新南向」醫衛合作，在越南跨出了歷史性的一步！台中榮總與越南胡志明醫藥大學醫學中心7月30日啟動雙方遠距醫療視訊合作，不僅提供越南當地台灣的醫療資源，更在當地建置「台灣民眾健康照護聯合門診中心」，讓遠在他鄉的台商及國人不用擔心看醫生有語言隔閡，同時享有台灣醫學中心級的醫療服務。

台中榮總院長許惠恒7月30日率醫療團隊到越南胡志明市參與「台灣民眾健康照護聯合門診中心」（UMC）揭幕儀式，他代表榮陽團隊（台北、台中、高雄榮總與陽明大學所組成之榮陽團隊醫療團隊和越南在地醫學中心展開更密切的合作關係，台中市副市長林依瑩也代表市府透過跨國視訊見證這歷史性的一刻。

她表示，參與台越遠距醫療視訊，是希望透過遠距視訊，立即提供當地病人台灣醫師無國界、無時差的醫療診治建議，遇有困難個案亦可安排轉診至台灣就醫，促進台越關係更加友好。

曾經緊急救治多位心肌梗塞台商的UMC副院長Dr. Binh表示，「台灣民眾健康照護聯合門診中心」設立在UMC，提供台商預約門診的「綠色通道」，以專屬的門診空間及中文翻譯，需要時同步台灣的榮總專家參與診斷，採「雙主治醫師」模式。

遇急診狀況，有專屬聯繫電話，和急診關懷機制，把握黃金時間，配合國際緊急「醫療專機」，真正做到「醫療無國界」，讓台灣民眾在越南工作或旅行，遇有醫療需求，不再擔心語言的隔閡，透過此門診中心，遠距提供榮總體系專科醫師們的醫療建議。

許惠恒表示，越南常駐台商超過六萬人，且多數來自中部產業聚落，台中榮總提供的醫療照護可以成為他們最大的後盾。希望透過越南「台灣民眾健康照護聯合門診中心」開啟二國醫衛合作，強化產業鏈結，同時還能守護台商健康。

(中時 )