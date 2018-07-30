傳承三代的桃園茶行 品好茶就來這！

2018年07月30日 17:22 中時電子報 綜合報導

茶文化少說也有4700多年了，至今更在台灣的手搖飲市場中扮演著重要角色。隨著市場對茶的需求越來越高，不肖業者為了降低成本而將劣質茶葉混入販售，導致想要喝到好茶難上加難。位於桃園縣龜山鄉的「益成茶行」出產優質茶葉，無論是紅茶、綠茶還是東方美人茶，來這兒都能喝到最純粹的好茶。

「益成茶行」老闆吳春長示範如何泡出好茶/中時電子報

老闆吳春長是「益成茶行」的第三代傳承人，祖先於台灣光復時來台開墾，並在民國72年開始經營小型茶廠，目前共有2個茶行，分別在台南及桃園。老闆吳春長最自豪自家的綠茶、紅茶以及東方美人茶，表示自家綠茶產自桃園龜山本地，屬於不發酵茶葉、不易傷胃，且沖出來的茶湯較淡，不建議沖泡到兩次以上。喝起來有蔬菜香和海苔香，建議也可以冷冷喝會有不同香味；紅茶是本地手工茶葉，茶湯呈現鮮紅、明亮，正常沖泡次數為5次，老闆吳春長建議紅茶泡完後可等待降溫，常溫的紅茶喝起來風味會更好，甚至可以冷泡紅茶並依個人喜好加入檸檬和蜂蜜，炎炎夏日來杯自製檸檬紅茶好喝又消暑。

另外，東方美人茶有許多別名，最常聽到的就是膨風茶、福壽茶以及白毫烏龍茶，而被稱為白毫烏龍茶是因其茶芽白毫顯著，故有此一稱。「益成茶行」採一心一葉和一心二葉，喝起來有香甜蜜果香，茶湯色較綠茶來的淺。老闆吳春長說，在品東方美人茶時，記得要先含著再慢慢吞下去，輕慢地從鼻子吐氣，可感受到天然蜜香香氣，這正是東方美人茶的迷人之處。

有人說品茗就是在品人生，「茶」就像是人們氣象萬千的人生經驗，而茶的苦也是人生的真味，品一口茶回味不盡，這也說明了為何中國人如此愛喝茶。想要品一口好茶不妨來到「益成茶行」，透過老闆的熱情解說體會茶葉因著不同的溫度變化，帶給你一個豐富的品茗體驗。

【益成茶行】

地址：桃園縣龜山鄉大同路83號

電話：03-3294336

(中時電子報)