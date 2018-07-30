MIZUNO馬拉松接力賽 8月1日開始報名

2018年07月30日 17:29 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

國內歷史最悠久、競賽層級最高的2018 MIZUNO馬拉松接力賽，將於11月4日在金山青年活動中心開跑，總獎金24萬台幣，比賽從8月1日到31日開放報名，限額社會組500隊、學生組150隊，每隊報名人數8到10人。

去年清華大學在大專乙組中斷台灣大學3連霸霸業，並以2小時38分30秒締造大專乙組大會紀錄，隊中的博士生賴怡廷因為陪父親運動減肥而愛上跑步，從大學時期到現在攻讀博士，今年準備第6度挑戰MIZUNO馬拉松接力賽，如何兼顧繁忙課業和熱愛的路跑運動，他透露：「主要是自己做好時間規劃，通常上午6點到6點半出門跑一小時，然後回家沖個澡、去上課，晚上6點半左右再和學校田徑隊一起訓練，用完晚餐再寫報告。我想透過自己的經驗，告訴大家每個人都能力多方兼顧，只要突破框架、努力就能達成夢想。」

賴怡廷去年10月底因為左脛骨疲勞性骨折休息約一個月，期間只能透過踩腳踏車、游泳維持體能，今年將是他最後一次以學生身分參加MIZUNO馬拉松接力賽，還是會以奪冠、破紀錄為目標去努力。

社會組一直是MIZUNO馬拉松接力賽報名秒殺的組別，今年拿下太康綠隧接力賽社會組冠軍的馬拉松硬漢柯世傑，將代表艾德國際挑戰MIZUNO賽事，他曾是台灣田徑400公尺跑進47秒的第一人，2010年參加一場馬拉松賽時，因為橫紋肌溶解在終點前昏倒，克服病魔之後依舊無法放棄最愛的路跑。

提到備戰這次接力賽，柯世傑透露：「基本上平均每人大約需要跑5.2公里，第3棒和第6棒以女性跑者為主，男性跑者會負擔比較多份量，不過主要棒次安排還是會看當天狀況調整。」

(中時電子報)