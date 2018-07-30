防彈力不足 日本防衛廳放棄研發裝甲車

日本研發3年的新式8輪裝甲車決定廢止，另開計畫或是對外採購。(圖/youtube)

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中時電子報

日本防衛裝備廳27日宣布放棄原本用於離島防衛，和海外派遣等任務新型輪式裝甲車研發計畫，理由是主要開發商小松公司(komatsu)所做出的樣車裝甲性能不到要求，並且改善也沒有成效。

共同社報導，這將是日本自主裝備研發案的罕見受挫案件，裝備廳表示，未來裝甲車案又回到「白紙一張」階段，只能重新尋求其他廠商的開發，或者直接購入進口裝備來代替。

防衛新聞(Defense News)去年初報導，該計畫的目標是取代日本陸自現役的96式8輪裝甲車，新車同樣採取8輪配置，全長8.4公尺、高2.5公尺、寬2.9公尺，全重20噸，可運送11名士兵，原本希望有更好的防護力，並引入可更換任務設備的模組化設計。

去年1月，小松公司交出了5輛樣車，然而在車體檢查中卻發現防彈性能參差不齊，在測試過程中，裝甲板屢屢被射穿。去年12月防衛廳要求小松公司提出改進，開發時間也從2018年，推遲至2021年度以後，但是在進一步的評估後，認為即使繼續研發，最後還是無法滿足防彈性、車體重量、量產成本的目標，決定停止研發。

這項計畫已撥出47億日元（12億新台幣），從2015年開始研發，如今開發資金可能挪用到其他替代計畫上。

(中時電子報)

文章來源：日本防衛裝備廳宣佈放棄研發新型裝甲車

文章來源：Japan Unveils Armored Vehicle Prototype for 'Counter Island Invasion'

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