要求實質協商 桃園市機師工會明赴交部抗議

2018年07月30日 17:32 中時 王思慧

桃園市機師職業工會旗下兩分會－華航分會與長榮分會，目前進行罷工投票，工會表示，參與投票人數已經突破六成，有極高機率在8月7日開票後，正式取得合法罷工權。不過工會認為，交通部長吳宏謀多次討論所謂「合理」罷工預告期，強調部長應積極要求實質協商，將於明（31）日上午赴交通部開記者會。

桃園市機師工會今在臉書專頁指出，身為交通事業權責主管機關的新任交通部部長吳宏謀，竟多次提到將會同勞動部，討論所謂「合理」的罷工預告期，讓資方得以應變，並強調要降低「罷工的衝擊程度」。

因此機師職業工會旗下兩個分會，將前往交通部前廣場舉行記者會，對外說明工會之所以走到罷工投票這個階段，是因在過去幾次由地方勞動主管機關的勞資爭議調解會議上，兩家航空公司資方代表，拒絕在「任何一項」訴求與工會達成協議，多數訴求均以事涉「侵犯管理權」或「未授權」為由強勢拒絕，形同直接杯葛由官方主持的勞資爭議調解程序，關閉實質有效的協商大門，導致工會只能迫於無奈依法舉行罷工投票，交由全體會員民主投票決定是否授權工會執行罷工的合法權利。明日工會幹部將說明這段期間以來，兩家公司在罷工投票過程中的種種不當干預行為。

工會表示，要嚴肅地提醒交通部長，罷工投票還沒結束，兩家航空公司對外的態度也未見任何軟化。身為主管機關的交通部，部長吳宏謀對媒體回應內容，讓工會感受到已提前在倘若走到「實質罷工」階段，為兩家航空公司研議「解套」方案。

舉例而言，吳部長多次提到要找勞動部討論「合理罷工預告期」，但事實上當前法令根本就沒有針對罷工預告期進行規範。更何況，工會也已多次表明不會「突襲性罷工，會有預告期 」，因此這議題已不存在。部長甚至直接表明交通部將會讓「罷工衝擊降到最低」。

工會認為，一來，無論是交通部或勞動部，在過往兩家航空公司完全拒絕針對工會所提出的訴求進行實質協商時，若立即適時「提醒」資方可能的嚴重性，又怎會走到今天工會被迫啟動罷工投票的階段。二來，不管是交通部或是勞動部，應呼籲兩家資方，不應該有干擾投票或任何讓會員心生恐懼的不當勞動行為，而是應該尊重工會合法行使勞動權。第三，部長應積極要求實質協商，而非消極退守降低罷工衝擊。

對此，長榮航空發言人柯金成表示，投票還在進行，不便對機師工會做任何的論述；長榮航空仍希望所有機師站在大眾旅客權益上，能坐下來好好的談，飛安的議題，大家都有初步共識。

(中時 )